fb ig video ETtoday search mobile

《苦盡柑來遇見你》朴寶劍私服同款後背包成亮點　近期3套造型帥翻

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近日Netflix熱播韓劇《苦盡柑來遇見你》中的朴寶劍，在劇中的鋼鐵心暖男形象深得人心，而他近期的造型也是時尚圈焦點，趕緊來一探究竟！

日常休閒

身為CELINE品牌大使的朴寶劍，在近日熱播的Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》中的暖男形象引起話題，而他私下的造型也展現了符合他個人氣質的獨特風格。

朴寶劍一身學院風的上身造型搭配寬鬆丹寧褲，清新自然的質男印象深得人心，而他上肩的後背包是來自CELINE的TRIOMPHE雙肩後背包。

標誌性的壓紋設計，低調沉穩地呼應朴寶劍的內斂個性，足夠的空間也能裝載日常小物。無論隨興手提或肩背，都能為簡潔的造型增加份量感。

朴寶劍同款背包售價資訊一次看

▲CELINE TRIOMPHE壓花牛皮革背包，NT$110,000。

▲CELINE 標誌印花及牛皮革背包，NT$90,000。

率性機場時尚

除了私下背上的背包款式，近日朴寶劍也現身首爾仁川國際機場，穿上夏季新品打造簡單有型的機場時尚，上身以黑色俐落的TEDDY皮革夾克為造型主軸，手持印花旅行袋，整體率性又優雅，展現簡單不造作的時髦都市風格。

▲標誌印花牛皮革大型旅行袋，NT$89,000。

奢華正式風格

最後則是朴寶劍出席新加坡CELINE ION Orchard開幕活動的造型，一身深色調軍裝造型現身，在奢華輪廓中透露不凡的質感細節，猶如貴公子般展現個性又優雅的沉穩氣質。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 潮流教父NIGO再出手，與Moncler、Mercedes-Benz三方聯名，服飾與車款同步稱霸話題榜

● ALPHAZ 必看！日本怪物女團 XG 登上 Nike 上海大秀，團員專訪、秀場解析一次看！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 朴寶劍, 苦盡柑來遇見你, CELINE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦

Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦

比日本還便宜！UNIQLO換季限定特惠「290元入手」C系列首次降價

比日本還便宜！UNIQLO換季限定特惠「290元入手」C系列首次降價

最吸引男生的三大星座！TOP 1超常被暗戀　是男性心中女神

最吸引男生的三大星座！TOP 1超常被暗戀　是男性心中女神

「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由 李聖經秀112公分逆天長腿＋白皙肌膚　保養3招從頭到腳極致美麗 兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」 家裡總乾淨的6個小習慣　還能擺脫負能量迎好運 朴信惠頭髮剪短年輕10歲　從媽媽變成女學生 超準！十字「加一筆」是哪個字？秒測你的真實性格 就是要你來哄！吵架最會冷戰星座Top 3　看看誰上榜了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面