《苦盡柑來遇見你》朴寶劍私服同款後背包成亮點　近期3套造型帥翻

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近日Netflix熱播韓劇《苦盡柑來遇見你》中的朴寶劍，在劇中的鋼鐵心暖男形象深得人心，而他近期的造型也是時尚圈焦點，趕緊來一探究竟！

日常休閒

身為CELINE品牌大使的朴寶劍，在近日熱播的Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》中的暖男形象引起話題，而他私下的造型也展現了符合他個人氣質的獨特風格。

朴寶劍一身學院風的上身造型搭配寬鬆丹寧褲，清新自然的質男印象深得人心，而他上肩的後背包是來自CELINE的TRIOMPHE雙肩後背包。

標誌性的壓紋設計，低調沉穩地呼應朴寶劍的內斂個性，足夠的空間也能裝載日常小物。無論隨興手提或肩背，都能為簡潔的造型增加份量感。

朴寶劍同款背包售價資訊一次看

▲CELINE TRIOMPHE壓花牛皮革背包，NT$110,000。

▲CELINE 標誌印花及牛皮革背包，NT$90,000。

率性機場時尚

除了私下背上的背包款式，近日朴寶劍也現身首爾仁川國際機場，穿上夏季新品打造簡單有型的機場時尚，上身以黑色俐落的TEDDY皮革夾克為造型主軸，手持印花旅行袋，整體率性又優雅，展現簡單不造作的時髦都市風格。

▲標誌印花牛皮革大型旅行袋，NT$89,000。

奢華正式風格

最後則是朴寶劍出席新加坡CELINE ION Orchard開幕活動的造型，一身深色調軍裝造型現身，在奢華輪廓中透露不凡的質感細節，猶如貴公子般展現個性又優雅的沉穩氣質。

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