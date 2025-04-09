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昆凌剪「妹妹頭瀏海」還戴黑框眼鏡　夢回18歲網友狂讚根本高中生

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昆凌剪「妹妹頭瀏海」還戴黑框眼鏡！夢回18歲網友狂讚根本高中生神顏！

▲昆凌剪了妹妹頭瀏海。（圖／取自昆凌小紅書，下同）

圖文／CTWANT

從女神風範到青春少女感，天王嫂昆凌這回直接剪了「妹妹頭瀏海」，讓粉絲大驚：「也太像高中生！」

其實一直以來，昆凌都是長瀏海的代表人物，時而將瀏海自然撥至兩側，搭配柔順長髮營造氣質溫柔氛圍，時而以捲度或層次增加線條感，展現優雅又不失俐落的都會感；像她之前在出席時尚活動時常見的髮型，就是運用造型噴霧固定斜瀏海，搭配髮尾微捲，營造出低調奢華感，完美體現「時髦輕熟」的風格代表。

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不只如此，過去她在拍攝雜誌或廣告形象照時，也會利用瀏海髮片，做出像是韓系輕盈瀏海、復古齊眉造型等不同變化，讓髮型得以維持新鮮感，又不傷髮質。

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不過這回昆凌為了想讓髮際線好好休息，終於鼓起勇氣剪下真瀏海，沒想到竟意外掀起熱議？粉絲紛紛留言：「太逆齡」、「看起來比18歲還嫩」，但本人卻在貼文裡幽默哀嚎：「怎麼讓它快點長回來？」畢竟妹妹頭的厚度與剪裁一旦固定，比起假髮片就難以靈活變換，也容易讓額頭線條更明顯，拍照角度稍不小心就可能顯得臉型比例不同，對於習慣掌握造型節奏的藝人來說，確實是個「小小髮型震撼」。

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如果你也曾有類似「瀏海剪壞悔不當初」的經驗，別急！這段過渡期其實是可以靠以下幾個技巧渡過的。

1.善用造型工具：用捲髮棒製造蓬鬆弧度，讓瀏海更自然不死板。

2.分線小心機：改變瀏海的分線位置，減少厚重感，看起來更柔和有型。

3.靠配件加分：髮夾、髮箍都是好幫手，不只能修飾也能轉移注意力。

4.維他命B群補充：坊間許多人推薦補充B群或特定養髮保健品，有助促進毛髮健康生長。

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關鍵字：

周刊王, 昆凌, 髮型, 瀏海, 黑框眼鏡, 過渡期

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