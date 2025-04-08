INNISFREE攜手崔弟推出超可愛聯名、幻藍小熊代言香水討論度破表

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝比功能也比可愛，INNISFREE與《崔弟Tweety》推出驚喜聯名，其中品牌熱賣的控油蜜粉更是一口氣推出3款不同表情，粉絲必收藏。有最可愛香水品牌之稱的Dalla，在今年正式與女團幻藍小熊簽下代言，其中兩款香水都是女生最愛的少女甜香，更祭出香氛門卡，讓你在任何空間都能聞到清新淡雅香。

▲INNISFREE代言人張員瑛可愛破表。

▲3款蜜粉表情供粉絲收藏。

INNISFREE 與《華納兄弟》卡通系列中的明星角色《崔弟Tweety》驚喜合作，擁有可愛外表的金絲雀《崔弟》以充滿反差的頑皮形象深受歡迎，這次完美結合INNISFREE明星商品「維他命C淨亮精華」、「維他命C淨亮棉片」化身為俏皮的限量包裝，此外，還有對抗紫外線必備的「綠茶玻尿酸保濕防曬精華SPF50+ PA++++」，以及最讓大家心動想包套的國民蜜粉「無油無慮礦物控油蜜粉」，共有三款不同表情，一定要收藏。

▲GENBLUE幻藍小熊代言Dalla掀起討論話題。

Dalla更在2025年正式與「GENBLUE 幻藍小熊」簽下年度代言，進入的春夏季節，Dalla 特別隨著最新代言人推出全新淡香水新品。第一款「初見玫瑰」為玫瑰花香調，細膩清冷的玫瑰香帶有初露的清新，甜美淡雅最適合首次嘗試花香調的女孩。第二款「雪之木屋」帶來茶香木質調，紅茶香與雪松帶來了低調而有品味的質感，是不分男女的中性香氣。

▲Dalla 初見玫瑰淡香水。

同時為讓生活空間都能隨時保持舒服的迷人氣息，特別推出「香氛吊卡」新品，同樣以舒服自然的清新淡雅香味為主軸，不論是衣櫥、車內、臥室、書桌或是辦公空間，都能擁有可愛療癒的嗅覺與視覺感受

▲可愛療癒吊卡讓人好想擁有。