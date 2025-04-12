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防曬不只高係數！精華養膚成分更關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代人肌膚受到外在刺激強烈，不只是防曬，能夠養膚更好，以下就盤點多款厲害的防曬，不只是添加精華成分，討厭瓶瓶罐罐、繁複程序的人，多功能單品挑起來就對。

＃DHC 金靚白水亮防曬乳，80g、售價620元

▲DHC,專科,OUI ORGANIC,防曬,保養,精華。（圖／品牌提供）

添加多重美容保溼成分，包括：輔酶Q10、橄欖精華油、地榆根萃取物、黃金海草萃取物、膠原蛋白、玻尿酸等，不僅用起來擁有水感的輕盈氛圍，更是可以幫助肌膚迅速補充營養，即使肌膚乾燥也不用擔心過於不適，一瓶代替妝前、防護，而且直接用皂、沐浴乳就能洗淨。

＃專科 水潤保濕全能清透防曬精華，40g、售價400元

▲DHC,專科,OUI ORGANIC,防曬,保養,精華。（圖／品牌提供）

專科不只是洗顏專家，在肌膚保養也很投入，全新推出的防曬精華，以SPF50+、PA++++的高防禦力，更是使用雙重玻尿酸加上超導水科技，使用起來保濕力很夠，同時無酒精、無香料、無色素，用起來更加安心，水潤質地一抹打造光透美膚。

＃OUI ORGANIC 有機山茶雪絨花保濕修護防曬乳，30ml、售價950元

▲DHC,專科,OUI ORGANIC,防曬,保養,精華。（圖／品牌提供）

有機成分深受不少敏感肌膚喜愛，這次OUI ORGANIC推出的全新防曬添加有機的山茶花、雪絨花萃取，對於肌膚抗老以及抗氧化擁有極佳效果，同時運用「沙漠液態黃金」的有機乳香精油緊緻修護效果更加倍，同時推出無色與潤色的款式，能因應各種場景。

關鍵字：

DHC, 專科, OUI ORGANIC, 防曬, 保養, 精華

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