美周記／BYREDO、BURBERRY新香報到　超越經典一聞就愛上

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

春季過了一半，不少誘人新香緊接報到，在氣味的世界裡，每一滴香水都是一段故事的開端。它不只是一種香氣，更是一種態度、一種記憶，香氣能喚醒感官，也能表達最真實的自己，哪一瓶是你的心頭好呢？

#BYREDO

BYREDO全新創作返樸歸真典藏版淡香精，以更飽滿馥郁的香氣將經典之作推向嶄新極致，淬鍊昇華後重新詮釋經典暢銷作品返樸歸真淡香精。醛香的清新明亮開場，黑胡椒辛香為馥郁玫瑰增添一抹驚喜，底蘊麝香包覆溫暖琥珀與羊絨木，悠遠而靜謐，以最透明純淨的氣味細膩刻畫出肌膚之親。

#LOEWE

LOEWE獨奏宣言系列的靈感源自落日餘暉，傳遞極致優雅、和諧平衡與雋永寧靜的愉悅感受。獨奏宣言男士濃香精在經典版本的基礎上提升精油濃度，並進一步強化芳香調、花香調與琥珀調之間的細膩融合，打造蘊含薰衣草、阿拉伯茉莉、柑橘與鳶尾花的醉人香氣，同時糅合肉豆蔻、肉桂、可可樹皮、乳香和廣藿香的溫暖氣息。

#BURBERRY

BURBERRY HER 女性極致淡香精在延續原有香氛特徵的基礎上，巧妙地加入野草莓與橙花的果香調，並以溫暖的琥珀木香為底蘊，層次分明，散發出更加濃郁而迷人的魅力，深邃的啞光粉紅色瓶身設計，讓人留下深刻印象。