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樂華夜市6間人氣美食必吃　三鮮羹、芋頭控最愛獨創蔗片冰

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文／MENU美食誌

新北樂華夜市吃什麼？除了必吃經典那幾間，幫你整理人氣必吃必喝店家，一次收藏起來吧！

大叔花茶舖
新北市永和區

位於樂華夜市，主打天然花草茶飲，茶香清新淡雅，無添加人工香精，健康又解渴。必點薰衣草桂花涼茶、薰衣草奶茶微糖微冰！

▲大叔花茶舖。（圖／美食客wen❤ 提供)

阿爸の芋圓
新北市永和區

樂華夜市內的排隊名店，主打芋頭相關甜品，獨創蔗片冰，口感清爽，深受芋頭控喜愛。必點人氣招牌芋見泥蔗片冰、芋圓綜合冰。

▲阿爸の芋圓。（圖／美食客Lilith提供)

巷子口章魚燒
新北市永和區

位於樂華夜市巷弄內，提供現做章魚燒，外酥內軟，內餡飽滿，風味獨特，深受顧客喜愛。必點經典章魚燒、明太子章魚燒。

▲巷子口章魚燒。（圖／美食客Bunny Ling 提供）

永美雪花冰
新北市永和區

提供多種口味的雪花冰，冰質綿密細緻，搭配新鮮水果與自製淋醬，甜而不膩，是夏日消暑佳品。必點花生冰及芒果雪花冰、草莓雪花冰。

▲花生冰。（圖／美食客栗栗鴨提供)

樂華三鮮羹
新北市永和區

位於樂華夜市，提供傳統三鮮羹，湯頭濃郁，料多實在，包含蝦仁、魷魚、豬肉等，深受在地人喜愛。必點三鮮羹麵、三鮮羹米粉。

▲樂華三鮮羹。（圖／美食客Lilith提供)

話拳寒天Q棒
新北市永和區

專賣寒天製成的Q彈甜品，低熱量且口感獨特，搭配多種水果口味，深受大人小孩喜愛。推薦葡萄口味及乳酸口味。

▲話拳寒天Q棒。（圖／美食客穎川晴 ͜ღ҉提供)

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關鍵字：

美食誌, 新北, 樂華夜市, 美食

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