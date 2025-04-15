IKEA春天TJÄRLEK系列59元起　蛋杯有兔子耳朵超可愛

記者蔡惠如／綜合報導

迎接春意盎然的季節，IKEA推出全新「TJÄRLEK」春季居家系列，以明亮的色彩與俏皮造型帶來濃厚春日氣息。設計靈感來自自然界的花卉與小動物，從兔子造型蛋杯到繽紛花朵碗盤，兼具實用性與視覺趣味，讓居家生活更添儀式感。

▲IKEA春季限定TJÄRLEK系列。（圖／品牌提供）

TJÄRLEK系列餐盤以黃、橘色調打造的蛋杯與小碗，分別呈現兔子與花苞造型，讓餐桌瞬間充滿春意。黃色兔子造型蛋杯可作為小點心或調味料容器，橘色花苞小碗則適合擺放彩蛋或堅果，兼具功能與裝飾性。柔和黃色調的花朵造型碗和盛開花瓣樣式的白色麵包碟，也為餐桌帶來一抹優雅的明亮氛圍，是野餐或下午茶不可或缺的精緻小物。

▲黃色TJÄRLEK蛋杯，售價149元；土耳其藍TJÄRLEK附蓋碗，售價349元。

▲橘色TJÄRLEK蛋杯，售價69元；TJÄRLEK麵包碟，售價129元。

除了餐具，本次系列也延伸至其他佈置與裝飾用品，彩色的玻璃杯四件組能用來裝飲品或小甜點，在陽光下還能呈現閃亮效果，搭配印有花卉圖案的餐巾紙、色彩柔和的餐墊與烤模，不論是擺盤還是手作甜點，都能讓日常片刻充滿春天的情調。三件組的彩色花瓶設計簡潔，適合插上春季花卉點綴空間角落，讓春天走入每個角落。

▲TJÄRLEK杯子，4件裝售價499元；TJÄRLEK採色餐墊，售價79元。

▲TJÄRLEK花瓶 3件組，售價349元。

TJÄRLEK系列商品現已正式開賣，單品TJÄRLEK紙杯烤模售價59元起，屬入手門檻低、實用性高的季節限定選擇，讓消費者在居家空間注入春日氣息，或是在午茶時光增加生活情調。

▲HOLA也推出春季新品，強調三大風格。（圖／各業者提供）

隨著天氣漸暖，家中的氛圍也開始變得明亮輕盈，正是調整居家佈置的好時機。HOLA和樂家居推出2025春夏新品，主打「自然北歐風、現代簡約風、復古普普風」三大風格，讓消費者打造自己喜好的春意空間。

新品包括北歐風的「克萊歐編織竹纖維地毯」，採用竹纖維紗線製成，踩踏時帶有清涼觸感，相當適合台灣濕熱的氣候。提供奶白與栗咖兩種配色，可依據家中木紋地板或沙發的主色調進行搭配。「Less is more」現代簡約風的丹麥ZONE「鐵製提把收納籃」，採用不易發霉的鐵製材質，提供多種尺寸，可作為果籃、植物套盆、報章雜誌收納籃，甚至是孩童玩具、客用拖鞋、髒衣籃等用途，兼顧收納與美觀。

隨著復古潮流再度興起，HOLA也為喜愛普普風格的消費者，引進荷蘭藝術畫作代理品牌的「PSTR裝飾畫」，主打頂級微紋理霧面紙張與高品質印刷技術，呈現細膩的色彩與細節，為居家空間注入藝術氛圍。