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FENDI夏日拉菲草系列限定登場！招牌Peekaboo、法棍包全變療癒一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著氣溫升高，夏季的氛圍越來越強烈，而專屬於夏日時光的拉菲草更是穿搭之中必不可少的元素，FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質，絕對是最療癒消暑的單品。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質 。（圖／品牌提供）

源自天然的拉菲草除了象徵夏日潮流，亦兼具多功能性和持久耐用的特質，FENDI通過特殊工藝處理，確保其持久耐用性並歷久彌新，以不同的工藝探索其變化的各種可能性。此次拉菲草系列集結了許多品牌經典的包款，除了當家 Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette，而大家比較陌生的新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag也在其中。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 拉菲草編織 抽鬚造型 Mamma Baguette(中) 建議售價NT$106,500；刺繡造型 Nano Peekaboo 建議售價NT$61,200；抽鬚造型提把 FF LOGO 水桶包 建議售價NT$63,200。（圖／品牌提供）

像是Mamma Baguette與小巧的水桶包、鏈帶錢包都在此時換上了可愛的抽鬚造型，增加許多變化性，而標誌性的滿版 FF LOGO更是系列中無所不在的亮點，利用深淺對比營造出如日照光影般的質感，一一注入大尺寸的托特包、小款購物袋之中。許多人不知道，其實鉤織針法為了呈現出獨特的紋理，會採取不同粗細的紗線進行編織，紗線越粗，包的結構越堅固；紗線越細，包形越柔軟，可自由搭配多種造型。配飾方面也是這次的話題之一，亦有手工拉菲草帽、Nano Peekaboo、Nano Baguette配飾、Colibrì跟鞋、FENDI Sunshine平底鞋和拖鞋等，拉菲草運用自身的療癒本質，為大家洋溢一股愉悅氛圍。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 拉菲草編織購物包(大) 建議售價NT$67,400；FENDI 拉菲草編織 抽鬚造型 FF LOGO 草帽 建議售價NT$32,000；厚底涼鞋 建議售價NT$26,800。（圖／品牌提供）

同場加映

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Karina(左)、Sana這次不約而同背上Prada 2025 年新 Mariner 手袋，靈感源自夏日航海風 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Mariner 肩背袋 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲坂口健太郎這次肩背Re-Nylon系列後背包，輕巧大容量展現百搭性質 。（圖／翻攝自IG）

Karina、Sana這次不約而同背上Prada 2025 年新 Mariner 手袋，靈感源自夏日航海風，將尼龍元素結合繩索造型，看起來更為休閒自然，配以滑動式繩索手挽，並飾有搪瓷金屬三角標誌。Sana則搭配薄底尼龍鞋款呼應，露出修長腿部線條，捧起大包造型相當吸睛。而日星坂口健太郎這次肩背Re-Nylon系列後背包，輕巧大容量展現百搭性質，無論男女都能夠輕鬆演繹。

關鍵字：

FENDI, 夏季, 包款, 拉菲草

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