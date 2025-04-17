生活工場3因素「慘失忠誠客」　中友百貨開首槍4月底收攤

▲生活工場近期傳將退出所有實體通路，其位於士林「生活工場文林店」為該品牌創始店，走過30個年頭後也早宣告熄燈。（圖／翻攝自Google Map）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣生活用品通路生活工場，日前爆出4月底陸續結束百貨門市，據了解台中中友百貨門市4月底結束營業，而其他百貨也陸續準備收攤，釣出一群網友直呼「時代的眼淚」，其中不少曾是死忠消費者，甚至還辦過會員卡，歸納後有3個主要原因，讓這間曾伴隨許多民眾長大的生活用品品牌式微。

價格偏高、性價比不高

有網友表示生活工場商品的定價相對偏高，但產品質感、設計與耐用度無法與價格形成正比。例如一個簡單的木製收納櫃可能售價上千元，卻與平價品牌如宜得利、IKEA類似商品相去不遠。 此外生活工場在促銷活動的頻率與吸引力上也顯得較弱。像無印良品會有周間優惠、IKEA還有絕版品出清，但生活工場給人的印象卻是「定價高但折扣少」，導致消費者進店後容易空手而回。

商品同質化嚴重，近年缺乏品牌個性與特色定位

許多消費者認為生活工場的產品設計與風格「沒有記憶點」，常常被認為是「介於無印良品與IKEA之間，但哪邊也搭不上」的品牌。既沒有無印的極簡設計哲學，也缺乏IKEA的組裝創新與空間美學。而商品線過於廣泛，導致品牌核心模糊。有人表示：「逛進去不會有特別想買什麼的衝動」、「香氛跟布料類看起來像廉價版無印，但價格卻比預期高」。



年輕世代對於「品牌故事」與「風格調性」更加敏感，生活工場在社群經營與品牌行銷上的投入較少，也難以建立與新世代顧客的情感連結。



實體策略未能及時轉型

生活工場主力據點多為百貨專櫃與商場街邊店，受到房租壓力與人流減少的雙重打擊，顯得「守成而不靈活」；相較之下，宜得利積極推線上商城、IKEA加速物流體系，生活工場在線上轉型的腳步顯得遲緩。消費者也反應「官網不好用，選購體驗差」、「連蝦皮都比他家好買」。

百貨業者透露，生活工場近年業績確實表現不佳，即便之前曾一度振作設置旗艦店，但仍無法有效吸引消費者進店購物，加上日本生活品牌持續展店台灣，擺在同一個賣場實在難以與其競爭。據悉生活工場已跟特力集團談合併，將可能會成為特力集團線上通路的其中一個品牌。