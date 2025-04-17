王陽明高中接觸John Varvatos愛上質感搖滾風　加碼推薦紐約最佳玩法

記者鮑璿安／綜合報導

美國男裝設計師品牌 John Varvatos的設計理念源於搖滾音樂，賦予當代男士多重魅力，此次迎來2025春夏新品上市，特別邀請藝人王陽明演繹全新單品，他也接受《ET FASHION》專訪，和我們一同聊聊對品牌發源地紐約的印象，也推薦了自己的獨家玩法。





▲王陽明穿著TAPIA 針織衫。（圖／品牌提供）

王陽明在美國出生並求學，2011年回台拍攝第一部電視劇，因此對美國累積了豐沛的感情，他提到：「對紐約印象深刻的地方太多了，我在那邊出生在那邊長大，應該人生的三分之一都是在紐約度過。」讓他推薦紐約的必去景點，王陽明猶豫很久，因為對他來說紐約有各式各樣的文化，很難推薦出單一景點，「其實我覺得大家去紐約可以盡量用走路去玩，不要搭地鐵，每一條街都是景點。」

▲王陽明身著透過紗線變化交織出斑駁質感的雙排扣西裝套裝，搭配大自然色調的印花襯衫。（圖／品牌提供）

王陽明這次身著透過紗線變化交織出斑駁質感的雙排扣西裝套裝，搭配大自然色調的印花襯衫，並以搖滾風格的飾品點綴，打破正裝的傳統框架。回憶起第一次認識John Varvatos則是在高中時期，他說道：「在紐約讀高中的時候，很多人穿John Varvatos，有點Rocker又帶點紳士氣息的單品，覺得很酷，那時候入手了品牌與Converse的聯名，用皮革繩子製作，工法很特別。」





▲王陽明示範BARROW 羊羔皮夾克 ，成為這一季的最愛單品。（圖／品牌提供）





▲John Varvatos BARROW 羊羔皮夾克 $95,400。（圖／品牌提供）

而這一季推薦的單品，他立刻選出最喜歡的是咖啡色的經典夾克，非常有他的風格，「剪裁很厲害，大家喜歡黑色，但是我覺得黑色有點無聊，咖啡色更好」。品牌全新 2025 年春夏系列名為「Kiln & Craft」，以大自然為靈感源泉， 金杏色的緹花印花搭配燒橙色，捕捉下自然景觀瞬息萬變的一刻，招牌皮革夾克的觸感仿如燒製陶土，而長版外套則以手工濺彩技法，傳遞出摩登休閒意涵。





▲品牌全新 2025 年春夏系列名為「Kiln & Craft」，以大自然為靈感源泉。（圖／品牌提供）





▲John Varvatos BARNETT 印花襯衫 $8,000。（圖／品牌提供）

同場加映

三宅一生（ISSEY MIYAKE）以「一塊布」的哲學深受時尚迷喜愛，而旗下男裝品牌 IM MEN海外首間獨立店終於進駐台北麗晶精品，延續獨特的設計感，神乎其技的剪裁手法發揮布料的最大化，帶來春夏褶皺西裝、手繪筆觸服飾等。此外民眾除了逛新店也能夠順便看期間特展，更了解布料工藝美學。

本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」，讓大家進店時充滿熟悉感，為拉近與台灣民眾的距離，此次海外品牌特展特別展出六個系列，除了介紹品牌自2021年誕生的典故之外，將服裝六種不同的技法、從零到有的變化過程，進一步展現布料最原始的美感。





▲本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」 。（圖／品牌提供）

