林志玲紐約同框安海瑟薇！雙女神合體畫面太美「差8歲」根本凍齡

記者鮑璿安 ／綜合報導

Ralph Lauren 2025 秋冬時裝大秀在紐約時間年4月17日中午12點登場，而大家心目中的台灣「第一名模」林志玲也前去現場看秀了，甚至與好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）一起拍下美照，兩位逆齡女神終於合體，留下難得的同框，讓大批粉絲都相當激動。

林志玲此次受邀前往紐約看秀，她身穿一套Ralph Lauren 2025早春系列白色寬褲搭配串珠上衣，展現她獨有的知性魅力，比例顯得相當修長完美，而現場另一位女神安海瑟薇，這次綁起了高馬尾露出精緻臉蛋，身穿2025春夏系列長版裸色排扣抽繩立領風衣，與白色內搭、破洞亮片褲裝，組合出前衛又不失優雅的造型，讓人視線難以抽離。

林志玲與安海瑟薇合影畫面也曝光，畫面中林志玲更加高挑，兩人肩並肩並露出親切微笑，而且50歲的林志玲在小她8歲的安海瑟薇旁，完全看不出年齡差距，仍是顯得十分凍齡，也讓許多網友都大讚，畫面實在是太美了。

林志玲在今年3月也前往巴黎時裝周看VALENTINO秀，她身穿黑色刺繡長裙，隨著透膚材質與高開衩剪裁流露濃濃的女人味，一雙長腿比例呈現第一名模架勢。林志玲、蔡依林也特別在秀後留下了精彩同框合照，一樣擁有超逆齡的完美狀態，值得一提的是兩人可愛的「身高差」引起討論，讓蔡依林在旁顯得格外嬌小，林志玲也時不時微蹲貼近兩人距離，成為秀上難得一見的花絮。