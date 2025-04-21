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Prada夏日乳牛Galleria與尼龍新包登場！Hunter Schafer、Kendall耍辣示範

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記者鮑璿安／ 台北報導

人們對夏日總是擁有無限想像，是陽光、海灘還是晴空萬里？Prada 最新發表的形象廣告「DAYS OF SUMMER」夏日時光，從一片寧靜水面開始一場超現實的構想，邀來超模Kendall Jenner (坎達兒珍娜)、Hunter Schafer (杭特薛佛) 與 Troye Sivan (特洛伊希文)超強陣容出鏡。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada 最新發表的形象廣告「DAYS OF SUMMER」夏日時光，從一片寧靜水面開始一場超現實的構想 。（圖／品牌提供）

Prada Days of Summer 夏日系列由創意指導Ferdinando Verderi操刀，定格下一幕幕詩意場景，水天一色、一片湛藍，畫面直接體現出季節自由的精髓，每個人都站在色彩鮮豔的gozzo（一種典型的義大利木船）之上，彷彿置身於冒險的臨界點。於攝影師Oliver Hadlee Pearch 所拍攝的靜態照片中，人物身後是一片平靜、宛如烏托邦式般的詩情畫意。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

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▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

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Kendall Jenner身穿碎花波點圖案的復古連衣裙，手捧Prada Galleria新款，在本季的最新設計中，包款輪廓拉長，且手柄可延伸，融入了活潑的乳牛紋理色澤，注入夏季時光中的愜意自在。跨性別模特兒Hunter Schafer這次也成為形象照主角，她換上丹寧外套、高領條紋毛衣等單品，露出修長的腿部曲線，示範清新活力造型，手拿主打款式全新Prada Buckle水桶包，辨識度十足的皮帶融合大容量包身，塑造出流行與經典接軌的模樣

看更多夏季限定系列

隨著氣溫升高，夏季的氛圍越來越強烈，而專屬於夏日時光的拉菲草更是穿搭之中必不可少的元素，FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質，絕對是最療癒消暑的單品。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質 。（圖／品牌提供）

源自天然的拉菲草除了象徵夏日潮流，亦兼具多功能性和持久耐用的特質，FENDI通過特殊工藝處理，確保其持久耐用性並歷久彌新，以不同的工藝探索其變化的各種可能性。此次拉菲草系列集結了許多品牌經典的包款，除了當家 Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette，而大家比較陌生的新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag也在其中。

關鍵字：

Prada, 夏日時尚, KendallJenner, HunterSchafer, TroyeSivan

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