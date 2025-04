專屬單身的黑色情人節！現代居酒屋聯名朱雀咖喱　還有宣言卡迎接新的自己

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

什麼失戀?是重生日啦!MMHG湘樂餐飲集團旗下「inari 現代居酒屋」聯手風格強烈的「朱雀咖喱」,推出期間限定聯名企劃「414 VDAY:For One For Me」,以紅與黑的極致對比打造沉浸式體驗,從料理、空間到心靈儀式,為單身者重新定義黑色情人節。

從黑到紅,從過去走向重生



不同於傳統情人節的甜蜜粉紅,4月14日黑色情人節被視為單身者的日子。MMHG湘樂餐飲集團旗下的 「inari 現代居酒屋」 近日就與風格強烈的 「朱雀咖喱」,在4月14到5月20日期間推出全新聯名企劃「414 VDAY:For One For Me」。

這次視覺則以黑、紅為主調,「 黑」象徵了過去的陰影與傷痕;「紅」則代表從內在湧出的能量與再生。點出活動強調的不只是味蕾的滿足,更是一場沉浸式的感官療癒旅程。「inari 」擅長以日式酒食詮釋現代風味,而「朱雀咖喱」則以中西融合的創新風格挑戰傳統界線。兩者攜手打造的咖哩,是以以朱雀的「原味甘口咖哩」為基礎,加入洋蔥、番茄與辛香料慢炒六小時,再熟成72小時,並加入由「inari」團隊製作的中式辣椒油、特調高湯作風味調整,呈現出濃郁卻不刺激的辛口尾韻。

聯名餐點介紹



午間聯名咖哩定食

主食可選擇白飯或烏龍麵,搭配低溫舒肥雞胸、肉質軟嫩的「咖喱雞肉」、酥炸後口感鮮甜柔嫩的「咖喱竹筴魚排」,選用台灣豬小里肌、炸至金黃酥脆仍保有粉嫩肉質的「咖喱炸豬排」四款主菜選項,另有特選日本宮崎A5和牛臀心部位製作的「咖喱A5炸和牛」,所有定食皆附湯品與兩款日式小菜,滿足午間多樣的用餐需求。

▲低溫舒肥雞胸,290元。

▲咖喱A5和牛定食,1,200元。



晚餐創意料理

同樣以朱雀「原味甘口咖喱」為基底,混合製墨魚汁、中式辣椒油與炒香豬肉末,打造濃稠厚實、風味鮮明的「黑咖喱肉醬」。再分別搭配「inari」招牌綿密馬鈴薯泥的「黑咖喱馬鈴薯泥」、淋上肉醬後撒上莫札瑞拉後炙燒的「黑咖喱肉醬薯條」、結合肉醬與墨魚麵的「黑咖喱肉醬墨魚麵」。

▲「黑咖喱肉醬薯條」與「黑咖喱馬鈴薯泥」。



▲「黑咖喱肉醬墨魚麵」。

除了餐點,這次的活動更將「情感儀式」具象化,讓重生成為一場完整的感官體驗。「inari」 店內將空間轉換為紅黑交錯的情緒場域,牆上高對比的標語與塗鴉,像是替內心發聲。凡晚餐時段用餐,即可獲得限量「For One For Me 宣言卡」與客製小禮(限量 500 組),寫下對前任、或對曾經的自己說的話,貼上「擺脫過去留言牆」,大聲說出:「現在的我,過得更好。」

「朱雀咖喱」則設計了「SUZAKU CURRY LABS 告解室」,邀請顧客用錄影或手寫方式完成情感釋放儀式,只要完成任一互動並打卡,即可獲得「燉牛舌或炸角煮」小點乙份,讓這場「一人節日」有吃、有笑、有淚,卻也有全新的自己。

朱雀 Suzaku Curry Shop

台北市中正區武昌街一段16巷2號

訂位專線|0989-981639

inari 現代居酒屋(inari Izakaya)



台北市信義區松壽路9號6樓(新光三越A9館)

(02)2720-1168

營業時間:周日~周四18:00~21:30/周五、六 18:00~22:00

網路訂位

