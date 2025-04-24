雷姬Q10掃拖機器人角落清潔再升級　石頭Saros Z70有手臂幫你收納

記者蔡惠如／綜合報導

母親節檔期即將到來，懶人家電又成重頭戲，近期台灣品牌HOBOT推出旗下最新掃拖地機器人 LEGEE-Q10，強調機械臂邊刷設計，能向外伸長3公分以解決角落清潔需求；陸廠石頭科技也推出搭載仿生機械手臂的Saros Z70，可以幫忙撿起地上小物到收納區，超適合有小孩的家庭。

▲HOBOT推出旗下最新掃拖地機器人 LEGEE-Q10。（圖／各品牌提供）

HOBOT最新推出的掃拖地機器人 LEGEE-Q10，最顯著的亮點之一是具備獨家 Corner Killer機械臂邊刷設計，可將邊刷靈活延伸至機身外約3公分，號稱能深入家具底部與牆角清潔盲區，提升角落覆蓋率，對於家中有沙發腳邊或櫥櫃下方難清掃空間增加實用性。

拖地則搭載模擬人工跪擦的HSSPL高速往復重壓技術，達到每分鐘900次的拖地動作加上600克壓力，清除污漬能力更升級，感溫噴水設計能根據地面情況調節出水量，達到濕拖不留痕的效果，也降低了滑倒風險，對於有小孩與長輩的家庭來說很加分，售價12,800元。

Roborock石頭科技近期也在台推出旗艦掃拖地機器人Saros Z70，搭載「AI五軸摺疊仿生機械手臂」，強調讓機器人首次具備「主動處理」地面障礙物的能力，將清掃層次從平面延伸到立體，成為智慧家電領域的新一波話題。

不同於傳統掃地機器人只能繞過地上的物品，Saros Z70 配備的五軸機械手臂具備AI影像辨識功能，可判斷物品種類，如拖鞋、襪子、紙團等300克以下的小物，並將它們主動移至指定收納區。讓掃地機器人不再只是被動避障，而是能參與空間整理，等同具備基本整理能力，進一步減輕用戶的家務負擔。

結構設計Saros Z70以7.98公分機身厚度縮小體積，便於進入沙發、櫃底等狹窄空間；同時搭載底盤升降功能，能順利跨越高達4公分的門檻，應對居家常見的高度落差，自動升降的邊刷與拖布也能因應不同地面材質進行調整，提升整體清掃效率。



Saros Z70在台售價為46,980元，業者表示，在5／11前至官網完成產品登錄，還可再獲贈精選耗材，並有機會抽中iPhone 16。