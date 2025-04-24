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Timberland最萌香蕉黃「帆船鞋」必收！聯名Jacquemus鞋帶Logo細節超勸敗

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記者鮑璿安／綜合報導

美國鞋履品牌Timberland以招牌踢不爛黃靴深入人心，最近與南法設計師品牌Jacquemus的驚喜合作，更是打破了Timberland在大家心目中的粗獷印象，為鞋款悄悄換上「香蕉黃」的可愛色澤，堪稱是近期鞋迷們的話題焦點之作！

Timberland x Jacquemus全新聯名鞋履以三孔帆船鞋為主角，來自Timberland 在1978 年首次推出的經典鞋型，將新作取名為「La Bateau」，為致敬這雙經典帆船鞋，外觀上也注入雙方合作細節，從內而外滿滿的「香蕉黃」無疑是Jacquemus南法質感的體現，如同沐浴陽光一般溫潤。

▲▼ Timberland x Jacquemus 。（圖／品牌官網）

▲▼ Timberland x Jacquemus 。（圖／品牌官網）

▲▼ Timberland x Jacquemus 。（圖／品牌官網）

而鞋履的皮革鞋帶則是改以棉質呈現，傳遞可愛氛圍，並再鞋側點綴上Jacquemus金屬牌標誌，細節處十分有巧思。性能上也完全不需要擔心，延續焦糖色的橡膠鞋鋸齒大底，採用LWG認證皮革，耐用防潑水，很適合戶外場合。聯名鞋履於 4 月 24 日在 Timberland 與 Jacquemus 官網以及指定門市發售，採取限量模式，感興趣的粉絲們要多留意了。

以下看更多話題聯名鞋

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲Converse 與 KENZO 首度攜手合作，櫻花粉花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800；軍綠色花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800 ；奶油白花影迷彩高筒帆布鞋 $5,300。（圖／品牌提供）

Converse 與 KENZO 首度攜手合作，出於 KENZO 藝術總監 Nigo 對 Chuck 鞋款的熱愛啟發下，選擇以Converse Chuck 70為藍本綻放經典輪廓的新姿，本次推出一款高筒與兩款低筒設計，全面覆上 KENZO 招牌「Hana Leopard」印花，鞋款細節亦延續 80 年代復古靈感，包含鞋側翼的幾何縫線設計，以及刻意呈現仿舊質感的 Chuck Taylor 印刷徽章。設計亮點還包括鞋底嵌入 KENZO 經典「boke 花」圖樣，以及以品牌全新圖騰打造的金屬吊飾，色系上則有 Chuck 70 Hi高筒奶油白配色，以及 Chuck 70 Low低筒櫻花粉與軍綠色兩款選擇，於 2025 年 4 月 19 日起於KENZO 微風廣場、微風信義、SOGO 復興館，三間專門店獨家販售。

關鍵字：

Timberland, Jacquemus, 鞋履, 聯名, 限量, 設計

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