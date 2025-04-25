冷氣吹整天太乾又泛紅敏感！3款面膜舒緩迅速潤澤

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季肌膚躁動泛紅，加上許多人都會整天吹冷氣，也會出現乾燥不適，面膜會是最快速補給精華與保濕效果，以下就盤點多款好用面膜，可以快速吸收加強潤澤。

＃東森自然美 日本黃金麴酒粕微脂面膜

東森自然美旗下科美研發表日本黃金麴酒粕微脂面膜，應用德國大廠專利成分HS2超進化激彈因子，將微脂囊精華3效合一，包覆有效精華成分，可以深層注入肌膚底層，打造出細緻彈潤膚況，加上酒粕成分就擁有蘊含礦物質、維生素、胺基酸等豐富營養，加強呵護膚況。

＃FANCL 光透沁白夏季限量套組，優惠價2980元

日本無添加保養FANCL在每季都會推出獨家套組，販售常態不會出現的單品，一套通常包含精華、面膜等單品，一次就可以滿足所有保養程序，其中，一盒含有3片光透勻皙精華面膜，每一片都有多達21mL的豐潤亮白精華，可以密集滲透亮膚滋養，迅速煥亮膚況。

＃嘉丹尼爾 積雪草修復面膜，售價430元

積雪草對於肌膚修護舒緩效果很好，MIT植萃保養品牌嘉丹妮爾也推出以積雪草原液打造的單品，修護力非常適合敏感肌膚使用，可以迅速安撫泛紅乾燥等問題，搭配多元胜肽與甘草精，能夠提升肌膚防禦力，加強底子的健康，尤其是換季時節更是非常適合。