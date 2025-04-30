《比天堂還美麗》崔熙真貓系髮型引爆模仿潮　慵懶髮型自帶貓的靈魂

▲崔熙真。（圖／取自崔熙真IG）

圖文／CTWANT

Netflix療癒韓劇《比天堂還美麗》中，一段女主角與過世愛貓重逢的橋段逼哭觀眾，而飾演「小黑貓索尼亞」的28歲新星崔熙真，不只靠演技撼動人心，更以她獨有的「貓系髮型」成功圈粉，成為近期韓系髮型新指標。

▲崔熙真飾演小黑貓索尼亞的真人型態。（圖／翻攝自JTBC）

崔熙真：「髮型也要有貓的靈魂」

從戲裡小黑貓傲嬌撒嬌的神演技，到戲外那自帶距離感卻溫柔親切的髮絲線條，崔熙真長至鎖骨的霧黑中長髮，髮尾略帶彎度搭配自然蓬鬆空氣感，不刻意的髮流彷彿正喵喵自語，讓人忍不住想撫摸。

她的髮型關鍵在於：根部蓬鬆＋毛流自然＋髮絲柔亮，整體看起來如同貓咪睡醒輕搖尾巴的模樣，慵懶卻充滿生命力。

崔熙真貓系髮型4大風格推薦：

1. 柔霧黑中長直髮：隨性披髮系女主感

極黑髮是招牌，無明顯分線，讓整體髮流看起來更加鬆弛自然。髮絲不刻意做造型，靠髮品打造柔亮線條與自然蓬鬆，展現貓咪剛睡醒的慵懶美感。

▲崔熙真貓系髮型。（圖／取自崔熙真IG）

推薦髮品：SAWAA 暖杉高效修護髮油

來自台灣的質感保養品牌SAWAA，其暖杉高效修護髮油是一款結合修護、質感與香氣的輕盈髮尾油。富含摩洛哥堅果油、椰子油與維他命E，能撫平毛躁，打造光澤柔順的髮絲線條！其香氣以森林為靈感，前調葡萄柚帶來清晨般的清新酸甜，中調則以天竺葵與廣藿香營造出午後微光林徑的療癒氛圍，最後由西洋松收尾，低調卻深遠，是髮絲上若有似無的香氛印記。質地絲滑輕盈，即使多次補擦也不顯黏膩。特別適合崔熙真式空氣感髮型，柔亮之中保有自然蓬鬆度，搭配暖杉木質香調，讓你在髮絲之間也能散發森林系溫柔氛圍。

使用方式：洗髮後濕髮使用可鎖水修護、乾髮使用則可立刻撫平毛躁與提升光澤感。適合所有髮質，尤其是染燙後受損髮質，更能感受柔順回彈的變化。

▲SAWAA 暖杉高效修護髮油100ml／1,080元。（圖／品牌提供）

2. 鬆綁低馬尾：懶洋洋下班髮型代表

鬢角碎髮、側邊輪廓線、極簡綁髮都是她的代表，整體鬆綁無重感，前額兩側垂落細髮修飾臉型，整體有種溫柔、剛午睡醒的可愛感。

▲極簡綁髮也是崔熙真的代表髮型。（圖／取自崔熙真IG）

推薦髮品：Dyson Supersonic r™ 吹風機 + Chitosan™養護造型系列

Dyson Supersonic r™吹風機是打造貓系蓬鬆感髮型的最佳拍檔，搭配Dyson Chitosan™養護造型系列的專用吹整梳與精華露，能同步保養與造型。吹整精華蘊含甲殼素與水解膠原，能抗熱護色、鎖住水分，讓頭髮根根輕盈、有型不僵。崔熙真般的自然蓬鬆感，不是捲出來的，而是「吹」出來的。

▲Dyson Supersonic r™ 精準造型輕量吹風機／14,900元。（圖／品牌提供）

▲Dyson首推第一款養護造型系列！Dyson Chitosan™養護造型系列／1,990元。（圖／品牌提供）

3. 氣墊蓬鬆中分長髮：經典韓劇女主頭

在她背CELINE包與灰針織毛衣出鏡的街拍中，髮型充滿韓劇氛圍感。髮根立起、兩側髮絲滑順微捲，營造貓系女孩獨有的「冷美人卻親切」氣場。

▲蓬鬆中分長髮是經典韓劇女主髮型。（圖／取自崔熙真IG）

4. 鬢角微亂高馬尾：貓系運動感髮型

拉高重心、強調輪廓、束感抓髮！這種高馬尾造型在她自拍特寫照中出現，髮際線乾淨但鬢角有刻意留的碎髮，營造出不完美的「日常中帶點性感」，這是很貓系的動態感造型。

▲高馬尾造型。（圖／翻攝自JTBC、取自崔熙真IG）

推薦髮品： SABON 石榴保濕亮髮醋

如果你愛上崔熙真髮絲的自然反光感，那就不能錯過SABON石榴保濕亮髮醋。髮醋雖然在市面上還屬小眾，但SABON 石榴保濕亮髮醋卻是許多人默默回購的修護秘寶。傳承地中海古老護髮智慧，這款髮醋採弱酸性配方，能收斂毛鱗片、調理頭皮，同時中和硬水水垢與殘留，幫助髮絲回復原始的滑順與光澤。

內含紅石榴萃取，升級配方更加入死海礦鹽與有機花瓣植萃複方，打造柔軟＋蓬鬆＋光澤。細軟髮使用後提升髮絲亮度、降低毛躁，粗硬髮則能感受到明顯的柔順感。

用法上也極具彈性，既可在潤髮乳與髮膜後作為收尾亮澤步驟，也能單獨使用在髮頂、修飾頭頂容易炸毛的「天使光圈」，是打造韓劇女主自然髮感的關鍵神器。

▲SABON 石榴保濕亮髮醋190ml／1,280元。（圖／品牌提供）

推薦貓系香氣配件：uka 春櫻初綻香氛系列

源自東京的全方位沙龍品牌uka，由首席美甲師渡邉季穗創辦，堅信「美麗應該從本質出發」。今年春季限定推出的春櫻初綻香氛系列，結合櫻花浪漫氛圍與精緻香氣，讓保養不只是儀式，更是與自己對話的片刻。此次系列以象徵染井吉野櫻的粉色為主調，與日本百年西陣織名家細尾家（HOSOO）合作設計外盒與瓶蓋，運用兩層粉色與金紗交織而成的織紋。

uka春櫻初綻香氛系列打造從頭到空間的療癒氛圍。春櫻初綻香氛保養精油除了可以用在身體手部，也可用於髮尾與頭皮，滋潤不油膩還有這款香氣太療癒；舒活頭皮按摩刷搭配使用能幫助按摩頭皮，紓解壓力。香氛蠟燭和線香低煙不嗆，讓香氣像貓咪一樣溫柔纏繞。這系列最適合在吹完頭髮後，一邊聞香一邊進入放空模式。

▲uka 春櫻初綻香氛保養精油5ml／1,350元、香氛蠟燭70g／1,450元。（圖／品牌提供）

▲uka 春櫻初綻迷你線香27支／1,300元、uka 舒活頭皮按摩刷（中梗）橫濱粉紅按摩刷 / 680元。（圖／品牌提供）

推薦髮品：diem 黃金燕麥洗護系列

溫和植萃品牌diem以快速變美、強韌有感為核心訴求，推出全新黃金燕麥洗護系列，融合黃金燕麥胜肽與小分子蛋白科技，專為現代受損髮質設計，成為新世代髮絲養護神器。一次推出水潤亮澤洗髮精、 頭皮滋養洗髮精、柔潤順滑潤髮乳、 強韌修護免洗髮膜、diem柔順修護髮膜等完整品項！

▲diem水潤亮澤洗髮精480ml／450元、diem頭皮滋養洗髮精480ml／450元。（圖／品牌提供）

▲diem柔順修護髮膜180ml／420元、diem強韌修護免洗護髮膜45ml／680元。（圖／品牌提供）

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