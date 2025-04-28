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宋慧喬「男孩風短髮」電眼美照曝！拎FENDI夏日包款換上珊瑚刺繡超消暑

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記者鮑璿安／綜合報導

身兼FENDI 南韓品牌大使的女星宋慧喬，終於又上陣為品牌拍攝美照了，她示範全新的新2025夏日系列 Summer Collection，頂著「男孩短髮」，模樣清秀又帥氣，手拿丹寧色調的Baguette刺繡包款，展現超強氣場！

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬這次換上白色刺繡襯衫連身衣，演繹迷你Baguette Coral Bandana刺繡牛仔布手袋 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲Stray Kids的隊長方燦也出鏡，他身穿米白色的外套搭配印花襯衫 。（圖／品牌提供）

宋慧喬這次換上白色刺繡襯衫連身衣，整體風格清新優雅盡顯夏日輕盈感，精緻的花卉刺繡點綴下使整體造型更添精緻，她也將袖子微微捲起增加了休閒氛圍。這次演繹小巧可愛的Baguette Coral Bandana刺繡牛仔布手袋 ，注入透明亮片與白色管珠構成的Coral Bandana圖案，使FF Logo金扣脫穎而出，展現品牌工藝之美。此外，Stray Kids的隊長方燦也出鏡，他身穿米白色的外套搭配印花襯衫，戴起簡約的白色棒球帽，並肩背著FENDI深藍色花紋斜挎包，如同在悠閒的午後夏日時光漫步。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲Mamma Baguette換上了自由自在的藍調色澤。（圖／品牌提供）

此次宋慧喬與方燦詮釋的FENDI 2025 夏季系列，汲取羅馬夏日明媚陽光的顏色，還有義大利海濱熱情精緻的氣氛，讓各種輕盈布料更顯精緻華美。也將《Histoire d'Eau》短片裡品牌檔案圖案作為靈感來源，雕塑一般的紅珊瑚圖案貫穿本系列，以刺繡細節點綴在領口和首飾珠寶上，又或是與華麗的方巾花卉和巨大的海底花朵交織在本季男女裝別具趣味的印花圖案裡，也為Baguette、 Mamma Baguette 、迷你Peekaboo換上了自由自在的藍調色澤，如同在海底遨遊般十分消暑。

▲▼ Chloé爆款水桶包多了小馬圖案 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé爆款水桶包多了小馬圖案 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé爆款水桶包多了小馬圖案 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé爆款水桶包多了小馬圖案 。（圖／品牌提供）

▲坐穩草編排行榜行之有年的Chloé，帶來全新 Summer Banana草編托特包 。（圖／品牌提供）

同時，坐穩草編排行榜行之有年的Chloé，帶來全新 Summer Banana草編托特包，結合托特包的大容量特質以及夏日草編元素，打造出寬敞時髦包袋，而顯眼的手寫Chloé logo貫穿設計主軸，靈感源自1978年由老佛爺Karl Lagerfeld為品牌打造的腰帶，文字訴說著詩意以及女性形象。非常推薦裸粉色款式，如同被午後陽光曬出溫潤色澤，十分百搭高雅。同時，草編包也彰顯對女性賦權的承諾，再次攜手位於馬達加斯加、由女性主導的社會企業 Made For A Woman，透過層層交織的拉菲草與鏤空針繡工藝，凝聚著當地女性的巧手與心意。

關鍵字：

宋慧喬, 方燦, FENDI, 夏日, 時尚

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