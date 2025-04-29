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小白鞋一穿就髒？自製酒精皂液教你快速救援

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▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲小白鞋一穿就髒？自製酒精皂液教你快速救援 。（示意圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

春夏來臨，小白鞋成為時尚圈最不可或缺的單品。不論是搭配牛仔褲、裙裝還是休閒運動風，小白鞋總能展現出清爽、俐落又陽光的氛圍。不過，小白鞋雖美，卻也特別容易弄髒，出門一趟鞋面就可能出現難看的黑斑。想要讓小白鞋隨時煥然一新，其實只要靠一瓶「酒精皂液」就能輕鬆搞定！

酒精皂液以簡單的材料製作而成，清潔力驚人，還能有效去除鞋面上的頑固污漬。這款清潔神器，不僅適合日常保養小白鞋，也是許多專業洗衣店用來去除衣物頑固污漬的秘密武器，不論襯衫領口黑垢，甚至是表面沈澱髒污都可以使用。

製作酒精皂液的材料十分平易近人，只需要肥皂（可以用刨絲肥皂或現成皂液）、75%醫用酒精、溫水，有時也可以加入少許小蘇打粉，進一步增強去污效果。

步驟如下：

●製作皂液：將肥皂刨絲加入溫水中攪拌，直到完全溶解成皂液。

●加入酒精：待皂液冷卻至室溫後，按2:1或1:1的比例加入75%醫用酒精，混合均勻。

●可選增強：想要更強清潔力，可以加一小匙小蘇打粉，再次攪拌。

●製作完成後，只需將酒精皂液裝入乾淨噴瓶或密封瓶中，放置陰涼處保存即可。

使用時直接噴灑在髒污處，搭配軟毛刷輕輕刷洗，再以清水沖乾淨即可。如果擔心皂液偏鹼，也可在製作時加一點白醋，達到中和效果。

不僅如此，這款自製酒精皂液用途廣泛，除了清洗小白鞋，還能用於去除衣物上的油漬、汗漬，甚至是床單、廚房地面的清潔，兼具去污與殺菌雙重效果，是春夏家庭必備的小幫手！

關鍵字：

小白鞋, 鞋子清潔, 去污秘訣, 酒精皂液, 自製清潔劑, 生活小技巧, 春夏穿搭, 衣物保養, 居家清潔, 清潔教學

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