肝硬化不可逆！營養師教你「預防飲食法」　遠離肝癌風險

▲謹記少油、少鹽、少糖飲食原則才是健康之道。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人飲食精緻、運動量不足，導致脂肪肝成為越來越常見的健康危機，若這階段不加以控制，恐導致成肝硬化，當肝臟功能逐漸下降，最終可能演變為肝癌，營養師高敏敏表示，預防勝於治療，避免肝炎、肝硬化，聽聽營養師教你怎麼吃。

肝臟是沉默的器官，肝癌早期通常沒有明顯症狀，因此容易被忽略，當出現食慾不振、體重減輕、黃疸時，通常已經是晚期，預防勝於治療，避免肝炎、肝硬化才能降低肝癌風險，營養師高敏敏建議，可以先從飲食習慣著手。

#少吃油、鹽、糖

油脂：過多油脂會加重肝臟負擔，增加脂肪肝機率。

鹽分：過量鈉攝取會導致水腫，影響肝硬化病情。

糖分：精緻糖會促使胰島素上升，讓脂肪堆積。

#多吃十字花科蔬菜（花椰菜、高麗菜）：富含硫化合物 可幫助保護肝臟

#多吃高C水果（柳橙、奇異果）：可抗氧化 幫助肝臟排毒

除了以上飲食準則，建議搭配運動會更有效，慢跑、游泳、爬山等有氧運動，能幫助消耗內臟脂肪，養成良好運動習慣，可以降低脂肪肝風險。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

最後營養師高敏敏也提醒大家，飲酒勿過量，長期過量飲酒是導致肝硬化、肝癌的主要原因之一，如果出現身體不適 也要及早就醫、謹記醫囑，一旦惡化到肝硬化或肝癌 後果將難以挽回，所以我們要從健康飲食、適量運動、少飲酒控糖開始，養成護肝習慣 才能真正遠離肝病威脅。