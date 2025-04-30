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《比天堂還美麗》8催淚台詞：你在20歲的時候很美，但我覺得你現在最美

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記者鮑璿安／綜合報導

Netflix浪漫喜劇《比天堂還美麗》由金惠子、孫錫久、韓志旼等人主演，劇情講述以80多歲高齡來到天堂的李海淑（金惠子飾），與回到30多歲年輕時期模樣的丈夫高樂俊（孫錫久飾）重逢的故事，當中有笑有淚的橋段十分吸引觀眾，以下就盤點深刻的金句台詞，看看哪一則最戳心？

1. 真美，我第一眼就被它的美給吸引了，花的背面，很像你的背影。我們在跟人講話或是看人的時候，都會一直看著人的臉，很快就能看出哪裡好看，但是後腦勺不一樣，必須要對那個人有興趣和感情，才會去看那個人的後腦勺。

2. 我一輩子都不可能看到我的後腦勺，悲戚，因為悲戚所以很美。

3. 託你的福，我這輩子過得很舒適，現在可以省點醫藥費了，我不會病太久，讓你那麼辛苦，我會無聲無息地離開。你終於可以擺脫這煩人的包袱，你就輕鬆去享受花信風，不急著來找我。

4. 請讓我的孩子不要因為沒有錢，過得像我一樣。

5. 也許是因為和你生活在一起，讓我對你的感情與日俱增，所以才會這樣覺得，我覺得你現在最美。

6. 我說我老婆美，別人能說什麼，你在20歲的時候很美，40歲的時候也很美，但是我覺得你現在最美。

7. 我會沿路堆起一道整齊的石頭牆，然後在門口種上你說過很美的凌霄花，再打理一個不會讓你太累的菜園，種上生菜和芝麻葉。

8. 對不起，我能做的就只有每天要你帶雨傘。

關鍵字：

金句, 比天堂還美麗, 台詞, Netflix, 浪漫

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