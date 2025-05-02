說流行／Loewe奪最熱門品牌、UNIQLO平價襪也上榜！Lyst 2025首季榜單曝

記者鮑璿安／專題報導

自從時尚圈開始一場創意總監大風吹，品牌不斷發表人事變動以及設計新趨勢，也進一步影響品牌熱度，時尚界指標Lyst Index近日公開 2025第一季Q1報告，最熱門品牌寶座終於被超車，連續三季蟬聯冠軍的MIU MIU讓位了，由LOEWE奪回榜首。而最熱門單品Top 10也出爐，意外出現了大家所熟悉的UNIQLO彩色襪，成為榜單上價格最低的單品。

LOEWE奪2025 Q1全球最熱門品牌榜首





▲時尚界指標Lyst Index近日公開 2025第一季Q1報告，最熱門品牌寶座由LOEWE奪回榜首 。（圖／翻攝自IG）



時尚金童Jonathan Anderson 擔任Loewe創意總監長達11年時間，與品牌已經形成共生局面，而他正式宣布離開 Loewe之後，該品牌的搜索量增加了 38%，並一路攀登上最熱門品牌冠軍之位，也可見Jonathan Anderson對時尚圈的影響力，他高水準的設計功底，像是具有幾何美學的Puzzle手袋、與吉卜力工作室聯乘系列，都成為不可替代之作，於是在新任創意總監、雙人組設計師Jack McCollough與Lazaro Hernandez上任之前，死忠顧客們即便在盼望之餘，卻也更加渴望入手他最後執掌的「Old Loewe」作品。

Chloé 首次進入十大最熱門品牌





▲ Chemena Kamali 重返品牌擔任創意總監僅一年多後，標誌性的波西米亞美學依舊是民眾買單的話題點 。（圖／翻攝自IG）



榜單上也出現新面孔，Chloé 首次進入十大最熱門品牌，排名上升了9 位，這代表著 Chemena Kamali 重返品牌擔任創意總監僅一年多後，標誌性的波西米亞美學依舊是民眾買單的話題點。同樣首次進入榜單的On ，從運動鞋品牌發展成為創新品牌，在名人Zendaya加持下話題直升，搜尋量增長了 50%。不過精品的動向也值得關注，MIU MIU雖然在2025年第一季退居第二，但仍是前三名資優生，而Bottega Veneta、Gucci 和 Valentino 的排名均下降。

COS寬鬆褲、UNIQLO彩色襪擠入熱門單品Top 10清單

有別於典型快時尚品牌的COS，在今季首次躍升 11 位，也闖入了十大最熱門品牌，需求量成長 44%，幕後功臣則是Barrel Leg寬鬆的繭形長褲單品，奪得本季第六名熱門產品，由於品牌路線介於快時尚和精品之間，同樣具備高設計感，價格也不那麼遙不可及，因此受到大批民眾的支持。

▲「芭蕾舞鞋」單品本季在 Lyst 上搜尋量增加了 1300% 。（圖／翻攝自IG）

熱門單品榜單同樣是不可忽視的焦點，精品與平價單品成為不相上下的局面，像是奪得第8名的UNIQLO Coloured Sock，平價好穿的彩色高筒襪幾乎是人手一雙；ADIDAS的跆拳道鞋履Taekwondo Sneakers、PUMA人氣Speedcat Ballet Flat芭蕾舞鞋則分別奪得第二與第三名佳績，僅僅輸給冠軍單品CELINE Marco Jean牛仔褲，甚至發現「芭蕾舞鞋」單品本季在 Lyst 上搜尋量增加了 1300%，有望持續稱霸2025年。