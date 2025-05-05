星巴克5／7起「大杯以上第二杯半價」　一連三天優惠喝起來

▲星巴克第二杯半價。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

本周迎接母親節，星巴克從5／7起一連三天至周末前夕，推出大杯以上第二杯半價優惠，此外再祭出母親節限定套餐，2杯特定飲品搭配2片蛋糕，可現省80元優惠，今（5／5）伯朗咖啡館針對會員推出每日、美式咖啡買一送一優惠，路易莎黑卡上午11點前咖啡飲品第二杯半價優惠。

星巴克5／7、5／8、5／9一連三天，推出「集團同慶 第二杯半價」優惠，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

優惠品項不包括罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且不提供優惠門市僅有機場管制區，其他全台門市都有提供此優惠。另同期間也推出「LOVE MOM｜母親節專屬套餐」，內容包括大杯荔枝桂花青茶、大杯荔枝桂花冷萃咖啡任選2杯、草莓流芯輕乳蛋糕2份，原價600元，特價520元。

伯朗咖啡館5月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

路易莎則針對自家黑卡會員，5月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞谷吉百香水洗」，也祭出原價150元，特價105元優惠。