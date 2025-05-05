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滋潤只是標配！護手霜還拼時尚　高級香水味、掛包包當配件更多工

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

護手霜是許多女生都會隨身攜帶的單品，不只是要擁有足夠修護度，時尚外型更是必備關鍵，以下就分享多款值得擁有的養護好物，不僅小巧好攜帶，更能增添時髦個性。

＃嬌蘭 花草水語護手霜

嬌蘭,東森自然美,迪奧,時尚,護手霜,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

嬌蘭,東森自然美,迪奧,時尚,護手霜,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

香氛世家嬌蘭在香水領域擁有百年歷史，近年花草水語系列更是大受粉絲歡迎，清新優雅的味道，用過都會愛上；結合歷史悠久的香氛底蘊以及保養專長，2025年6月即將上市全新的花草水語護手霜，以3款熱賣香水：陽光甜橘、晨霧玫瑰、夏沁玫瑰，打造出超可愛的六角形蜂巢設計護手霜，超繽紛的包裝，添加蜂蠟乳可以滋潤雙手，而且質地清爽好吸收，即使是夏天也能輕鬆上手。

＃東森自然美 花園之秘御手組

嬌蘭,東森自然美,迪奧,時尚,護手霜,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以畫作般筆觸設計的花園之秘御手組，推出玫瑰、薰衣草兩種香氣款式，更直接描繪在鋁管包裝之上，具有柔美優雅的氛圍，小小一支蘊含20%乳油木果油、阿爾卑斯雪玫瑰精萃、南法普羅旺斯薰衣草、玻尿酸與植物保濕精華等，不僅可以修護霜手乾燥，更能帶來療癒香氣。

＃迪奧 緹花全能修護霜－粉紅約依限量版

嬌蘭,東森自然美,迪奧,時尚,護手霜,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

連Jisoo都愛不釋手的時尚單品緹花全能修護霜，針對夏季度假氛圍打造充滿活力的粉紅Toile de Jouy約依圖騰包裝，蘊含積雪草配方的萬用霜，不只可以當護手霜使用，還能塗抹身體各處乾燥部位，2025年更搭配粉紅色的粉紅約伊吊飾，小廢包裝不下沒關係，直接掛在包包外面更時尚。

關鍵字：

嬌蘭, 東森自然美, 迪奧, 時尚, 護手霜, 保養

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