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GUCCI夏日限定編織Marmont、GG 托特包！英女星搶先演繹度假穿搭

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記者鮑璿安／綜合報導

夏日時節的到來，總是伴隨著度假、海灘與陽光等關鍵詞，GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告，邀來新生代演員Daisy Edgar-Jones、Aliocha Schneider 與 David Jonsson 成為品牌的嶄新面孔，帶給人煥然一新的清新形象。

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告。（圖／品牌提供）

此系列靈感來自義大利海岸的傳統海濱露天泳池（Lido），捕捉在陽光、海風與即興時刻中展現的逃離塵世的靜謚詩意，通過攝影師 Jim Goldberg的鏡頭，開啟一場盛夏之旅。被譽為英倫文藝新代表的演員Daisy Edgar-Jones，無論私服或是戲劇中的表現力都獲得認可，這次在形象照之中換上GG Monogram圖騰的連身泳裝，披上襯衫演繹度假感十足的造型。

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲Gucci編織托特包、編織水桶包、 GG Marmont 肩背包。（圖／品牌提供）

本季Gucci 為一系列經典包款系列換上夏日材質，像是近日話題款式Gucci Softbit、GG Marmont 與 Bamboo 1947 推出以拉菲草、藤編或鉤織材質打造的新款式。人氣GG Marmont 肩背包系列遊走於編織以及焦糖色皮革，承襲 1970 年代的 GG 字母標誌，以金屬扣飾展現經典風格，另外也有編織版本的托特包、迷你水桶包，渲染滿滿的夏日情懷。此外，全新的GG CHROMA 系列，以清新海洋藍漸層色彩結合品牌經典GG Icon 塗層帆布的設計，為配件與鞋履注入夏日氣息，從大型托特包到 Gucci Re-Web 運動鞋，滿足日常穿搭。

看更多夏季限定系列

專屬於夏日時光的拉菲草更是穿搭之中必不可少的元素，FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質，絕對是最療癒消暑的單品。源自天然的拉菲草除了象徵夏日潮流，亦兼具多功能性和持久耐用的特質，FENDI通過特殊工藝處理，確保其持久耐用性並歷久彌新，以不同的工藝探索其變化的各種可能性。此次拉菲草系列集結了許多品牌經典的包款，除了當家 Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette，而大家比較陌生的新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag也在其中。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 夏日, 新形象, 清爽, 演員

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