《24小時健身俱樂部》鄭恩地2周瘦7公斤　減肥秘訣公開每天跳三次有氧

▲鄭恩地。（圖／取自artist_eunji IG）

圖文／CTWANT

《24小時健身俱樂部》是friDay影音獨家韓劇，由李濬榮、鄭恩地主演，劇情描述曾在奧林匹亞先生大賽奪冠的男人突然消聲匿跡變成一間老舊健身房的館長，某天遇見了經歷衝擊性的失戀後為了克服挫折、改變身材與人生的女子，兩人在指導健身的過程中，擦出療癒彼此火花的歡樂愛情故事。

▲《24小時健身俱樂部》由李濬榮、鄭恩地主演。（圖／friDay影音提供）

鄭恩地在劇中飾演的李美蘭，是一名旅行商品開發企劃組代理，因為身材關係被男友嫌棄，還為戲增重9公斤‎相當敬業，不過最厲害的就是從增重9公斤又要快速在兩周內瘦掉7公斤，鄭恩地究竟是怎麼做到的呢？趕快來看看吧。

▲鄭恩地飾演失戀後為了克服挫折、改變身材與人生的女子。（圖／friDay影音提供）

《24小時健身俱樂部》鄭恩地減肥方法：運動＋自製健康便當

出道曾胖到63公斤的鄭恩地後來總共瘦了14公斤，曾經為了減肥絕食加上高強度舞蹈訓練暈眩摔倒，後來才意識到減肥要靠運動搭配合理飲食，比如她會自製好吃又有飽足感的便當，像是用冷凍蝦仁、花椰菜、高麗菜、蔥、辣椒、鮪魚、雞蛋一起拌炒，非常香又好吃。她也提到不用過度「無鹽飲食」，長時間是有點危險的喔！

▲鄭恩地瘦了14公斤。（圖／取自artist_eunji IG，下同）

《24小時健身俱樂部》鄭恩地減肥方法：每天跳三次有氧操

拍這部戲的時候因為先增胖9公斤，然後搭配拍攝又要循序漸進地瘦下來，兩周要瘦下7公斤左右，鄭恩地就在節目上提到必須控制飲食菜單，然後一天跳三次有氧操來增加運動強度，達到快速減脂的效果讓韓網友相當佩服。

《24小時健身俱樂部》鄭恩地減肥方法：固定上健身房

鄭恩地私下超愛健身，曾經每天都去健身房進行重量訓練，她喜歡專注一個部位練習，比如自己大腿肌肉較弱就會特別加強，請教練幫自己搭配訓練菜單更快有成效。

《24小時健身俱樂部》鄭恩地減肥方法：把握零碎時間運動

鄭恩地拍Vlog影片時就提到不是去健身房才可以運動，像她也會在家裡做深蹲（15次做3組）、平板撐、抬腿運動（15次做3組）、側抬腿，她表示有些動作都是可以邊看電視邊完成，不知不覺每天累積出來的運動量，一定會回饋到身材。

《24小時健身俱樂部》鄭恩地減肥方法：3種消腫飲料

如果隔天有工作必須要消水腫的時候，她通常會選擇檸檬水、綠茶、美式咖啡，因為利尿效果好，上鏡頭就不會感覺水腫。

《24小時健身俱樂部》鄭恩地減肥方法：聚會少吃碳水

鄭恩地說她自己會細嚼慢嚥，盡量不要參加聚會，如果真的要去就少吃碳水，點菜的時候以蛋白質食物為主。

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