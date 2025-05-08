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孫芸芸最近都背什麼包？愛馬仕、Jisoo也背的克羅心雞塊包都上手　

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

孫芸芸向來走在時尚的尖端，想了解當下受歡迎的手袋有哪些？看她在背什麼包就對了！近期孫芸芸的包款收藏依舊精彩，不僅囊括各大熱門款式，像是愛馬仕、Bottega Veneta的人氣款，有了她的加持變得更燒了！私下她也喜歡嘗試小眾設計的包款，以下一起來看看有哪些時髦的手袋得到我們帶貨王孫芸芸的欽點吧！

孫芸芸近期背什麼包？

Hermès Snap Wallet

這款愛馬仕Snap Wallet尺寸小巧精緻便於攜帶，卻擁有足夠的收納空間，像孫芸芸便是帶上這顆愛馬仕小包享受旅遊時光，極簡的外型更彰顯了她的低調內斂的時尚態度。

Bottega Veneta Andiamo

Bottega Veneta的Andiamo包款柔軟的皮革結合標誌性編織工藝，成為近期時尚圈的It Bag，孫芸芸自然也早早納入收藏！Andiamo系列手袋擁有毫不侷限的搭配性，能替各種造型的質感品味加分，尤其適合追求高級感氛圍的都會女生。

Chrome Hearts克羅心雞塊包

這款因全球明星包括BLACKPINK成員Jisoo、楊冪都曾背過而引起高度關注的克羅心雞塊包，擁有品牌的高品質皮革和招牌五金元素，包身上的寶劍銀飾則是雞塊包的最大特色，連孫芸芸也淪陷其魅力，能適時為穿搭增添甜酷、暗黑的風格。

Khaite Lina蛇紋手袋

這款來自小眾品牌Khaite的Lina蛇紋手袋，已不只一次出現在孫芸芸的貼文當中，足見她的私心。沒有明顯Logo的設計再次展現了孫芸芸不張揚的個性，不過編輯還是幫大家找到了！這款來自Khaite的蟒蛇壓紋手袋正好跟上了時下的動物紋潮流，細緻紋理能看出其中不俗的美感。

Gucci Softbit

Gucci的Softbit包款可說是近期的大勢包款，將品牌經典的馬銜鏈放大設計，搭配上手感特別柔軟的皮革，運用復古魅力擄獲人心。透過孫芸芸的演繹，則讓Softbit更多了一分奢華貴氣、率性自在的態度。

Fendi Mamma Baguette

Fendi的Mamma Baguette包款作為時尚界的經典回歸，加入了軟軟包的行列，像孫芸芸這樣隨性的包在身前，凸顯了手袋的慵懶鬆弛感。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孫芸芸, 精品, Hermès, BV, Chrome Hearts

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