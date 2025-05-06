「番茄」成居家香氛熱門關鍵字！清新綠意讓人聞過就上癮

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年香氛市場迅速成長，不只是噴在身上的香水，連居家空間的味道，也很受到重視，有趣的是不少香氛品牌都陸續推出以「番茄」為主題的香氛單品，非常清新、綠意的氣息，讓人聞到瞬間能夠振奮精神，是很值得一品的香氣，而且也非常適合夏天或是空間出現異味時使用。以下就分享多款番茄為主的香氛單品，絕對是2025年最時髦的居家香氛。

＃(MALIN+GOETZ) 番茄香氛空間噴霧，147ml、售價1900元

大麻草香氣可以說是(MALIN+GOETZ)的當家花旦，聞過的人無一不愛它迷人的氣息，2024年創辦人Matthew和Andrew從對居家園藝的熱情中，設計出番茄香氛空間噴霧，充滿綠意的常春藤藤蔓蜿蜒在熟成番茄的濃郁果香，散發出帶有綠色植物般的清脆與水感多汁，後味更是宛如站在番茄園中，傳來陣陣土壤的雪松氣息，恬靜又清爽。

＃LOEWE 番茄葉室內香氛噴霧，150ml、售價4385元

以「彩虹植物學」從大自然汲取香氛靈感的LOEWE專注於居家香氣，不只擁有香氛蠟燭、室內噴霧、線香、潔膚露以及身體乳等完整品項，多達13種香味更是以金銀花、常春藤、番茄葉、黃瓜等植物為主題，描繪出其味道輪廓，其中，番茄葉捕捉了番茄籐成熟前的清盈與綠意，給人明亮清麗的感受。

＃Maison Margiela 田園拾果居家香氛，185ml、售價4300元

由調香師Olivier Cresp和兒子Sebastien Cresp耗時3年，為Maison Margiela攜手打造田園拾果香氣，讓經典的REPLICA系列香氛又增添新成員，將午後陽光田園綠意，番茄葉在春風裡繚繞、指尖摩挲著濕潤土壤的情境，設計成一支給人舒適降溫感的香調，具有明亮新鮮的水果氣息，散發番茄莖葉的草本沁涼，一聞上癮。