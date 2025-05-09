2025微風之夜18位貴婦刷千萬　秦漢帶孫女走壓軸

▲2025年微風之夜主題「聖特羅佩之夜」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

邁入第23年的微風之夜，今晚在微風廣場正式登場，邀請金馬影帝秦漢走壓軸，秦漢還帶著兒子孫國豪、以及孫女Serena現身，給足面子，受訪時還逗趣的說：「其實我一開始不太希望孫女露面，但看她好像還挺習慣的。」業者表示今年場內有220件百萬珠寶亮相，總價值破百億元，共有18名千萬刷手與151名百萬刷手，但不公開總業績數字。

微風廣場一年一度的「微風之夜」今登場，今年以南法度假勝地聖特羅佩為主題打造「聖特羅佩之夜」，推出限量珠寶與滿額優惠回饋，加碼特色活動跟美食，營造奢華派對氛圍，今年會員消費滿1萬元，還有機會抽中50萬元的長榮機票，號召會員享受嘉年華式的購物氛圍。

▲金馬影帝秦漢、孫國豪、孫女Serena。



今年紅毯邀請金馬影帝秦漢壓軸登場，還有新生代演員朴靖恆、徐瑋澤同台現身，以及韓男團LUN8等加持活動星光，秦漢與兒子、孫女出席，大讚微風之夜氛圍，孫女Serena也不忘幫爺爺打片，讓秦漢不禁燦笑，79歲的秦漢保養得宜，穿著美國設計師John varvatos、Andrew Trucker外套與Miles Slub Peace Hand T恤，視覺減齡不只20歲，而朴靖恆、徐瑋澤也身穿俐落西裝出席。

▲朴靖恆與徐瑋澤。

微風表示，今年有超過220件百萬珠寶齊聚一堂，總價值破百億，包括全球限量僅一件的PIAGET Essence of Extraleganza系列18K玫瑰金黃色藍寶石蛋白石長項鍊錶，而DAMIANI也展出全球限量的Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列腕錶，加上BUCCELLATI與BOUCHERON也有獨家全新系列，統計共有18名千萬刷手，以及151名百萬刷手現身。而今年也首度不公布總業績數字。