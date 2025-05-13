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UNIQLO「小眼睛」夏季聯名百搭T恤細節一次看！標籤藏幽默語錄超勸敗

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記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO與人氣「小眼睛」再度攜手合作，與英國設計師Anya Hindmarch推出2025夏季聯名系列「T-SHIRT SHOP」，以充滿活力的設計為夏季穿搭注入新意。而Anya Hindmarch標誌性的俏皮小眼睛設計本季化身多款T恤的特色元素，搭配精緻解構縫線細節，展現簡約又富時尚感的設計風格。此次系列囊括短袖及無袖成人款與童裝，將於5月29日（四）在全台UNIQLO實體門市及網路商店同步販售，一定要筆記下來！

▲▼ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

作為夏季必收的T恤品項，這次的女裝系列展現滿滿的細節，一共推出了四款版型，包括短袖與無袖設計，從布料選擇到袖長比例與領口剪裁，兼具實穿性與設計感。小眼睛就藏在領口旁邊的位置，以獨特鋸齒狀縫線勾勒俐落輪廓，搭配男友風寬鬆剪裁；無袖背心也是非常值得入手的選項，左肩有反折車縫，並於背後點綴標誌性的俏皮眼睛圖案，俏皮又可愛。

童裝部分則搭配四種幽默可愛的小眼睛圖案，為孩童穿搭增添趣味與活力，所有T恤皆繡有聯名標籤，並書寫上幽默語錄，「Look after this T-shirt」（照顧好這件T恤）、「And...relax」（接著...放鬆吧）等可愛話語，展現Anya Hindmarch特有的風格，也讓日常穿著更添驚喜。

▲▼ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

設計師Anya Hindmarch也表示：「很高興能再次與UNIQLO合作，這次的T-SHIRT SHOP系列結合UNIQLO經典T恤版型與我的幽默童趣設計理念，提供多樣化的穿搭選擇。每款T恤不僅具備設計感，還融入UNIQLO一貫的高品質與舒適穿著體驗。」

▲鞋履。（圖／品牌提供）

▲鞋履。（圖／品牌提供）

▲鞋履。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾。（圖／品牌提供）

同時，CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾，帶給大家滿滿的夏日活潑感，將清新色調、藤蔓元素、水果意象結合精緻工藝，主打包款Ally 藤蔓抓皺包，在包身融入了蔓藤般的網狀造型，再加上可愛飽滿的草莓與葡萄果實，超有童趣氛圍。而藤蔓繞踝涼鞋以低跟綁帶設計，悄悄拉伸雙腿比例，更顯消暑氣息。

關鍵字：

UNIQLO, AnyaHindmarch, T恤, 聯名系列, 夏季

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