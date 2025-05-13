櫻花、玫瑰上陣！打造春日療癒系養肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代人壓力大，在心靈躁動的時候，更需要借助自然的能量，讓自己重新回歸平靜，並且舒緩煩躁狀態，近期就有不少選用天然植物製作的單品，不僅味道很舒壓，使用起來也能擁有好心情。

＃hana to mi花與實 純精油淡香水，售價1280元

日本鑽研30年的Kaori深知精油對於人體的舒緩能量，結合日本「和精油」及西方精油，打造出全新的香氛單品，採用100%的純精油成分，包含：北海道薰衣草、愛媛縣柚子、溫州蜜柑、福島檜木等，使用甘蔗發酵乙醇為揮發基底，打造出療癒的香氣。

＃香緹卡 五月玫瑰卸妝水，售價1900元

從南法玫瑰花田中，五月玫瑰精萃取成分，結合金盞花純露、睡蓮潤澤配方，在卸除肌膚髒污的時候，更能達到舒緩抗氧化的效果，同時淡雅迷人的玫瑰香氣，更是讓人瞬間放鬆，守護敏感膚質狀態，幫助後續肌膚可以吸收更好，同時迎接美好的睡眠休息。

＃uka 春櫻初綻香氛保養精油，5m、售價1350元

uka以天然植物萃取打造頭皮養護的健康環境，同時也把自然哲學帶進身體保養之中，這次推出櫻花系列的限量香氛，其中，保養精油更是採用ECOCERT有機認證，摩洛哥堅果油、荷荷巴籽油與向日葵籽油，滾珠瓶設計可以隨身攜帶，滋潤身體各個部位。