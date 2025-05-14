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試開箱／最強防曬還要煥亮美肌！保養型防曬全天候清爽抗老

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

資訊大量湧入，生活節奏更加迅速，改變人們對日常生活的需求，像是護膚保養，就以一瓶多效的功能，最符合忙碌的上班族群，SK-II亮白家族的光蘊輕透防曬系列，也在最近全面升級改版，不僅是最強防禦，更將清爽、潤色甚至抗老白皙都兼顧，一瓶可以取代多瓶。

SK-II,AHRES,防曬,潤色,CC霜,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

SK-II旗下的光蘊輕透全效防曬霜，從上市之後就備受關注，這次全面更新的配方，把春季才剛剛上市的小燈泡專屬成分恆璨光蘊複合精萃配方加入，更是結合獨家PITERA，不僅能夠讓肌膚煥亮光澤，雖然是霜狀的質地，但是使用起來卻很快就可以吸收，而且絲毫沒有黏膩感，台灣夏日的必備單品。

SK-II,AHRES,防曬,潤色,CC霜,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

SK-II,AHRES,防曬,潤色,CC霜,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

之前就一直很受歡迎的光蘊輕透CC霜，主要推出膚色與玫瑰色兩種款式，以自然光澤的氛圍為主，可以無痕提亮，打造出細緻光感的膚況，而且SPF 50+、PA++++最高係數防曬，一瓶就可以打造偽素顏的效果，是一款既能打底也能扛門面的好物。

日本大人氣的AHRES也在今年夏季推出全新光感潤色隔離霜，是一款既有保濕潤澤度，卻又推抹起來相當輕盈的單品，使用起來淡雅又自然的光澤，可以悄悄地把臉部瑕疵隱形，打造出宛如天生膚感的通透效果，同樣也是SPF50、PA++++的高係數，外出一瓶就很夠。

SK-II,AHRES,防曬,潤色,CC霜,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

SK-II, AHRES, 防曬, 潤色, CC霜, 彩妝

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