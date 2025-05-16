高允貞根本是新一代人間香奈兒！盤點她的美包收藏　珍珠鏈小包值得投資

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

以天使臉孔美出圈的高允貞，近年成為香奈兒Chanel新寵兒，堪稱新一代人間香奈兒！

繼《還魂》、《異能》後，高允貞2025年再以新劇《機智住院醫生生活》創下人氣新高，近來她更成為香奈兒Chanel的新門面擔當，不僅獲邀出席時裝秀，日常她也經常穿著香奈兒經典的毛呢夾克，並收藏多款香奈兒的美包，今天就一起來看看高允貞的香奈兒手袋收藏有哪些？

Chanel丹寧鍊帶包



高允貞完美演繹了如何將優雅Chanel搭得個性帥氣，當她穿著率性的牛仔褲裝造型時，選擇用一款漸層刷色的丹寧材質手袋來搭配，襯托中性的自在風格，此款手袋上丹寧與金屬的配色亮眼，還有俏皮的金屬釘裝飾，悄悄藏了點少女心。

Chanel珍珠菱格紋肩背包



經典的包型頂端加入了一串珍珠飾邊，立刻提升奢華質感！即便高允貞僅是以寬鬆休閒的針織衫上街，依然能顯現出眾的高級品味。

Chanel白色菱格紋口蓋包



高允貞擁有整形範本之稱的無瑕臉蛋，越簡單的造型越能凸顯她的美貌，而簡約的白色菱格紋金屬鍊帶包，便是最適合她的經典款。

Chanel珍珠鏈迷你包



沒有女生抵擋得了可愛的誘惑，高允貞也不例外，她示範的這款Chanel迷你小包，的確是裝飾性質大於實用度，不過加入珍珠點綴的鍊帶實在太可愛了，完全值得投資！

Chanel條紋後背包



私下的高允貞喜歡輕鬆慵懶的打扮，而在國外旅遊時，她也更傾向使用實用度高的包包，像是這款Chanel 22雙肩後背包，不只是包型容量充足，條紋的設計也為旅途中的穿搭增加了記憶點！

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