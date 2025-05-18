fb ig video ETtoday search mobile

泰版人間香奈兒Baipor是誰？19歲拿下影后　私服穿出獨有韻味

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

泰國新生代演員Baipor（緹蒂婭．吉拉蓬辛，Thitiya Jirapornsilp）年僅19歲，便以電影《初戀你我他》奪下最佳女主角，迅速躍升泰國影壇最受矚目的新星！擁有獨到時尚品味的她，與香奈兒保持緊密合作，在香奈兒2024/25春夏度假系列秀場中，即使置身眾多巨星之中，仍憑藉出眾的表現力脫穎而出，成為全場焦點之一，本篇帶你一起認識她！

泰版人間香奈兒Baipor是誰？

Baipor（緹蒂婭・吉拉蓬辛，Thitiya Jirapornsilp），現年20歲，出生於泰國，擁有中泰混血血統，五官並非大家印象中泰星的濃顏系，卻自帶一股溫柔內斂的東方氣質，帶有淡雅的亞裔韻味，尤其笑容更被網友讚嘆神似日本女星鈴木保奈美，憑藉獨到的時尚品味，Baipor近兩年與Chanel合作密切，在2024/25春夏度假系列秀場中更以亮眼表現引發熱議，被譽為「泰版人間香奈兒」，至於是否會正式成為Chanel品牌代言人，也讓人充滿期待。

年僅19歲獲封影后

Baipor憑藉出道作《初戀你我他》驚艷全場，一舉奪下第32屆泰國金天鵝獎（泰國最具代表性與權威性的電影獎項之一）最佳女主角殊榮。首次亮相即繳出亮眼成績，迅速躍升為泰國影壇最受矚目的新星。同年在電影《（非）親密朋友》中飾演角色Bokeh，展現出與以往截然不同的角色魅力，演技表現備受肯定。

Baipor穿搭密碼：打造充滿活力的時尚日常

無論是時尚表現還是演技實力，Baipor都令人驚豔，私下穿搭更是巧妙拿捏復古與俏麗的平衡，穿出獨有韻味；同時偏好清新又具撞色感的搭配，為整體造型注入滿滿元氣與靈動感，展現新世代女孩獨有的活力時尚美學。

法式復古

身穿澎澎袖設計的短版上衣，洋溢著濃濃的少女氛圍與輕盈法式優雅，並隱約流露出一抹復古氣息；垂墜珍珠細鍊則為整體造型增添千金般的精緻感；大方框眼鏡巧妙拿捏甜美與個性之間的平衡，在摩登與復古風格中自如切換，下身搭配修身牛仔褲，為造型注入隨性率性的休閒氣質。

甜酷少女感

在Baipor的私服造型中，經常可以看到頭巾的搭配，無論是亮色系還是印花款式，都為造型增添一抹亮眼焦點。荷葉裙與牛仔褲的疊穿方式打造出濃厚的Y2K風格，頭巾的加入不僅呼應整體復古調性，多了一份俏皮靈動的時髦感。

俐落簡約

除了亮色與混搭風格，Baipor偶爾也會示範「All black」造型，選擇修身黑色上衣與短褲，簡約俐落的線條勾勒出流暢輪廓，搭配皮帶巧妙拉出腰線，下身配上皮鞋與白襪，散發復古中性的帥氣感，若想打破單調，則可加入一些亮色單品，像Baipor以一款酒紅色包包為上身增添色彩點綴整體造型。

歐若風

近期流行的歐若風在Baipor的私服造型中也有所展現。她選擇以灰調為主的搭配，上身搭配開襟襯衫與時下流行的柔霧粉色上衣，營造出柔和與精緻的氛圍，而下身則利用Baipor擅長的疊穿技巧，打造出層次感。

復古俏皮

波點裙總讓人聯想到1950年代的經典風格，其復古韻味如今成為流行的元素之一，特別的是Baipor選擇搭配豹紋櫻桃涼鞋，將復古感與俏皮感完美融合，打造出既具有復古氣息又充滿現代趣味的時尚造型。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025 Met Gala後的延燒單品：Logo絲襪成下半身風格戰場，10款單品推薦

● 「香奈兒新生代小公主」是誰？Becky憑藉泰劇《粉紅理論》FreenBecky走紅？從私下穿搭解析認識

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 香奈兒, CHANEL, Baipor, 初戀你我他

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【蛤？】女問：男生都有什麼通病？他馬上親身示範XD

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

整理衣櫃不知道如何下手？專家：「4類衣物」必須先捨棄

整理衣櫃不知道如何下手？專家：「4類衣物」必須先捨棄

4個特點證明你是「高敏感族群」　餓肚子易怒、經常感到不自在

4個特點證明你是「高敏感族群」　餓肚子易怒、經常感到不自在

3家早餐加進必吃清單！蔬菜蛋餅激推、西門町超夯早餐店觀光客也愛

3家早餐加進必吃清單！蔬菜蛋餅激推、西門町超夯早餐店觀光客也愛

法式瀏海是什麼？2025法式瀏海範本15款　不挑臉型、短中長髮都可留 艾瑪史東被蜜蜂嚇歪　LV大領片禮服救回優雅 黃仁勳亮「4000萬」限量名錶！　推翻不戴錶說法 高允貞根本是新一代人間香奈兒！盤點她的美包收藏　珍珠鏈小包值得投資 湯姆克魯斯180萬勞力士伴遊坎城　鑽石時標低調奢華超百搭 「暮光女」香奈兒粉紅造型又美又帥　俏皮男孩風很合拍 卸妝完還要洗臉嗎？4個「常見卸妝錯誤」其實超傷肌膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面