泰版人間香奈兒Baipor是誰？19歲拿下影后　私服穿出獨有韻味

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泰國新生代演員Baipor（緹蒂婭．吉拉蓬辛，Thitiya Jirapornsilp）年僅19歲，便以電影《初戀你我他》奪下最佳女主角，迅速躍升泰國影壇最受矚目的新星！擁有獨到時尚品味的她，與香奈兒保持緊密合作，在香奈兒2024/25春夏度假系列秀場中，即使置身眾多巨星之中，仍憑藉出眾的表現力脫穎而出，成為全場焦點之一，本篇帶你一起認識她！

泰版人間香奈兒Baipor是誰？

Baipor（緹蒂婭・吉拉蓬辛，Thitiya Jirapornsilp），現年20歲，出生於泰國，擁有中泰混血血統，五官並非大家印象中泰星的濃顏系，卻自帶一股溫柔內斂的東方氣質，帶有淡雅的亞裔韻味，尤其笑容更被網友讚嘆神似日本女星鈴木保奈美，憑藉獨到的時尚品味，Baipor近兩年與Chanel合作密切，在2024/25春夏度假系列秀場中更以亮眼表現引發熱議，被譽為「泰版人間香奈兒」，至於是否會正式成為Chanel品牌代言人，也讓人充滿期待。

年僅19歲獲封影后

Baipor憑藉出道作《初戀你我他》驚艷全場，一舉奪下第32屆泰國金天鵝獎（泰國最具代表性與權威性的電影獎項之一）最佳女主角殊榮。首次亮相即繳出亮眼成績，迅速躍升為泰國影壇最受矚目的新星。同年在電影《（非）親密朋友》中飾演角色Bokeh，展現出與以往截然不同的角色魅力，演技表現備受肯定。

Baipor穿搭密碼：打造充滿活力的時尚日常



無論是時尚表現還是演技實力，Baipor都令人驚豔，私下穿搭更是巧妙拿捏復古與俏麗的平衡，穿出獨有韻味；同時偏好清新又具撞色感的搭配，為整體造型注入滿滿元氣與靈動感，展現新世代女孩獨有的活力時尚美學。

法式復古

身穿澎澎袖設計的短版上衣，洋溢著濃濃的少女氛圍與輕盈法式優雅，並隱約流露出一抹復古氣息；垂墜珍珠細鍊則為整體造型增添千金般的精緻感；大方框眼鏡巧妙拿捏甜美與個性之間的平衡，在摩登與復古風格中自如切換，下身搭配修身牛仔褲，為造型注入隨性率性的休閒氣質。

甜酷少女感

在Baipor的私服造型中，經常可以看到頭巾的搭配，無論是亮色系還是印花款式，都為造型增添一抹亮眼焦點。荷葉裙與牛仔褲的疊穿方式打造出濃厚的Y2K風格，頭巾的加入不僅呼應整體復古調性，多了一份俏皮靈動的時髦感。

俐落簡約

除了亮色與混搭風格，Baipor偶爾也會示範「All black」造型，選擇修身黑色上衣與短褲，簡約俐落的線條勾勒出流暢輪廓，搭配皮帶巧妙拉出腰線，下身配上皮鞋與白襪，散發復古中性的帥氣感，若想打破單調，則可加入一些亮色單品，像Baipor以一款酒紅色包包為上身增添色彩點綴整體造型。

歐若風

近期流行的歐若風在Baipor的私服造型中也有所展現。她選擇以灰調為主的搭配，上身搭配開襟襯衫與時下流行的柔霧粉色上衣，營造出柔和與精緻的氛圍，而下身則利用Baipor擅長的疊穿技巧，打造出層次感。

復古俏皮

波點裙總讓人聯想到1950年代的經典風格，其復古韻味如今成為流行的元素之一，特別的是Baipor選擇搭配豹紋櫻桃涼鞋，將復古感與俏皮感完美融合，打造出既具有復古氣息又充滿現代趣味的時尚造型。

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