賈靜雯「等身材練好一點」想把絲巾當上衣穿　搶逛Burberry花園派對

記者鮑璿安 ／台北報導

Burberry Highgrove系列將品牌經典英倫風格與花園綠意融合，今15日於選在臺北嘉佩樂酒店舉辦英式午茶盛會，由女星賈靜雯共襄盛舉，她換上花環色風衣外套與印花短裙感受夏日綠意，被問到系列中的最愛單品，她直言是絲巾，更透露：「有點想挑戰把絲巾穿成可愛的上衣，但是等我身材再練好一點！」





▲賈靜雯換上Highgrove聯名系列花環色風衣外套與印花短裙感受夏日綠意。（圖／品牌提供）

賈靜雯這次演繹品牌風衣搭配花卉短裙，她認為兩者材質碰撞，反而有一種剛柔並濟的效果，也說自己早在20年前就入手過品牌大衣，一直想要挑選一件不過時的經典單品，沒想到直到現在還保留得很好。Burberry推出全新Highgrove聯名系列，已經是第四季合作，靈感源自英王查爾斯三世與王后卡蜜拉私人宅邸外的優美花園，進一步彰顯品牌與海格洛夫花園的深厚友誼。本次圍繞英國藝術家海倫布拉克(Helen Bullock)濃墨重彩的四幅手繪創作，以鮮活的圖騰彰顯綠意盎然，畫作則透過有機棉與有機蠶絲融入Burberry經典商品中。

一系列實穿的單品注入Highgrove海格洛夫花園意向，包括樹木、優雅藤架、垂墜花卉，以及穿梭其中的蜜蜂與噴泉都變成童趣的印花，點綴在夏日必收的洋裝、短裙、開襟針織衫，亦綻放於經典風衣與外套內襯、翻摺褲腳、絲巾、漁夫帽等。





▲GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告。（圖／品牌提供）

同時，GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告，此系列靈感來自義大利海岸的傳統海濱露天泳池（Lido），捕捉在陽光、海風與即興時刻中展現的逃離塵世的靜謚詩意，通過攝影師 Jim Goldberg的鏡頭，開啟一場盛夏之旅。被譽為英倫文藝新代表的演員Daisy Edgar-Jones，無論私服或是戲劇中的表現力都獲得認可，這次在形象照之中換上GG Monogram圖騰的連身泳裝，披上襯衫演繹度假感十足的造型。