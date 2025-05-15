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屈臣氏推出森活小夥伴加價購、康是美「蠟筆小新」第二波開跑

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記者曾怡嘉 ／台北報導

生活中總需要一些療癒小物增加樂趣，屈臣氏與全球超人氣IP DINOTAENG共同推出「森活好夥伴」加價購活動，超可愛小物，每款都想要；康是美聽見粉絲心聲，在推一波蠟筆小新加價購，讓你為生活增加滿滿儀式感。

▲▼屈臣氏康是美加價購。（圖／品牌提供）

屈臣氏即日起至7月9日與全球超人氣IP DINOTAENG共同推出「森活好夥伴」加價購活動。

療癒經濟成為現今正夯的消費新顯學，屈臣氏看準都市人渴望放鬆的心聲，與全球超人氣IP DINOTAENG共同推出「森活好夥伴」加價購活動，以IP魅力搭配設計感商品，讓QUOKKA與BOBO成為都會生活中的溫柔夥伴。

▲▼屈臣氏康是美加價購。（圖／品牌提供）

▲出門踏踏小提袋。

▲▼屈臣氏康是美加價購。（圖／品牌提供）

▲柔光小夜燈。

首波7款森活應援小物於5/15至6/11登場，從適合通勤的療癒系手提袋、輕便又有型的飲料提袋、能一併收藏好心情的透明收納包，以及兼顧風格與容量的半月造型側背包，還有能打造獨處時光的無線藍芽耳機、一拍即亮的柔光小夜燈，甚至是可移動的舒適摺疊椅，陪你從出門、辦公到放空，每天都能開啟剛剛好的輕鬆模式！

▲▼屈臣氏康是美加價購。（圖／品牌提供）

▲5月16日起至6月19日，14款限量便利3C日用品，消費滿388元即可加購。

康是美聽見粉絲心聲，於5月16日再度寵粉回歸，推出新一波《蠟筆小新 有(新)生活無限公司 #便利新生活》加價購活動，把滿滿的小新魅力再次帶進日常生活！這回一次登場14款超萌新品，橫跨3C好物、通勤實用小物及廚房生活神器，每一樣都完美結合可愛造型與實用機能，替生活增添儀式感。

▲▼屈臣氏康是美加價購。（圖／品牌提供）

▲護腕滑鼠墊，加購價199元。

▲▼屈臣氏康是美加價購。（圖／品牌提供）

▲智能電飯鍋，加購價1,199元。

活動時間自5月16日至6月19日，只要在康是美門市或 eShop 網路商店單筆消費滿388元，就能以149元至1,199元不等的價格加購小新周邊，商品數量有限，售完為止。滿滿的童年回憶這次真的不能再錯過，趕快準備好荷包，和最愛搗蛋的小新一起迎接更有「新」的生活吧！

關鍵字：

療癒, 小物, 加價購, 童年, 可愛

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