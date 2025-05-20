波摩 x Aston Martin聯名ARC-54　流線瓶身乘載54年珍稀風韻

▲波摩 x Aston Martin聯名之作「ARC-54」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

擁有245年歷史的艾雷島酒廠波摩，近期與Aston Martin攜手推出聯名系列ARC-54，採用1968年蒸餾的單一麥芽威士忌，經過超過54年熟成，融合歐洲橡木雪莉桶與美國白橡木桶的黃金比例，搭配以Aston Martin意象設計的流線瓶身登場，讓人耳目一新，全球限量130瓶。

波摩 ARC-54於1968年蒸餾，最終在波摩傳奇的一號酒窖（No.1 Vaults）中完成調和，展現出深邃而多層次的經典風味，遵循黃金比例以 61.8% 歐洲橡木桶，以及38.2%美國白橡木桶熟成酒液調和，醞釀出風味層次。

ARC-54的瓶身設計靈感來自Aston Martin的Valkyrie超跑，其流線型瓶身由玻璃工藝師手工吹製，每一瓶都擁有獨特的紋理與造型，象徵著艾雷島自然地貌的曲線。瓶底採用擴散器造型設計，讓琥珀色的酒液在光影之間綻放出動人色澤，瓶蓋則搭載磁力鎖機構，必須以專用磁力鑰匙才能開啟，進一步強化了產品的稀有與珍貴性。

其香氣以香草與熱帶水果為主調，伴隨烤橡木和尤加利薄荷的層次感，入口後則展現青蘋果、佛手柑、青檸汁與鹹焦糖的迷人風味，尾韻則帶有細緻的泥煤煙燻，餘韻悠長，一如醞釀54年的漫長光陰，ARC-54全球限量130瓶，售價71,000英鎊，折合台幣約284萬元。

▲百富50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I。（圖／品牌提供）

近期威士忌品牌百富開啟旗下高年份酒款與台灣藏家的對話，以「50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I」高調入港，其作品以品牌歷年最年輕的首席調酒師Kelsey McKechnie完成，50年光陰的滋味單瓶要價約173萬元，並為限量藏家打造私密的沉浸式體驗。



「The Balvenie Fifty Collection - Edition I」選用1973年封存於單一歐洲橡木桶中的珍稀原酒，全程熟成長達五十年，展現出黑醋栗、糖漬杏桃、雪松與堅果香料等層次分明的香氣。入口後可感受到柔和香草與柑橘的清新氣息，餘韻厚實且綿長。 每瓶以全手工打造的水晶瓶裝盛，並配有異材質融合設計的收藏外桶，極具藝術性與收藏價值。全系列僅限量釋出125瓶，容量為700毫升，酒精濃度為52.3%，售價為42,500英鎊，折合台幣約170萬元。