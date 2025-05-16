ASICS新品牌大使「不是人」網紅薩摩耶Felix超萌登場！背後原因曝光

記者鮑璿安／綜合報導

時尚品牌經常會邀請名人、明星擔任品牌大使，藉此提升社群影響力，但運動品牌ASICS最新的品牌大使「Felix」竟然並非人類，而是一隻超萌的「薩摩耶」，只見Felix 戴上領巾拍美照的模樣根本融化大家的心，消息一公開就引發了網友熱議！





▲ ASICS新品牌大使網紅薩摩耶Felix 。（圖／品牌提供）

Felix其實大有來頭，牠早就是一隻網紅犬，不僅在IG上擁有超過122萬粉絲追蹤，主人也經常帶著牠到世界各地旅遊，對著鏡頭露出招牌微笑，狗生簡直比人還要享受！至於為何選擇狗狗來擔任品牌大使？其實背後有所依據，ASICS官方指出，最新跨國研究發現，狗主人相較於非狗主人，平均每週多出 40% 的活動量，心理健康得分也高出 18%。全球 76% 的非狗主人更坦言，若擁有狗狗會更有動力運動。

此外，研究指出，65% 的狗主人認為狗狗是他們最強大的運動推動力，甚至勝過朋友、家人或私人教練。不僅如此，92% 的狗主人同意狗狗讓他們更常活動，81% 認為與狗一起移動能顯著提升心理健康。也正是如此，ASICS 透過這項研究強調：「Sound mind, sound body」的品牌核心，不只來自自律，更來自與生命夥伴共同度過的時光，也在此研究之下，推出了最新的品牌大使Felix。

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