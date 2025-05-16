張凌赫合體泰星畫面太美！GUCCI 2026早春致敬佛羅倫斯、百合花包秒開賣

記者鮑璿安／綜合報導

在GUCCI 新任創意總監Demna交出首秀之前，GUCCI 2026 早春系列服裝秀由團隊共同操刀，重新歸零洗牌回到品牌的起源地、文藝復興的故鄉佛羅倫斯舉辦，猶如一封寫給佛羅倫斯的情書，風格則在極簡和極繁的來回拉扯中取得平衡之道。頭排嘉賓也十分有看點，品牌大使大陸男星張凌赫、泰星Davika Hoorne（Mai）同框並肩看秀，高顏值畫面掀起討論；而ZEROBASEONE 成員章昊換上毛呢大衣帥氣現身，一同搶先欣賞大秀。





▲GUCCI 2026 早春系列服裝秀在佛羅倫斯 Palazzo Settimanni（賽提曼尼宮）登場 。（圖／品牌提供）

最懂佛羅倫斯浪漫情懷的莫過於GUCCI，又以15 世紀的 Palazzo Settimanni（賽提曼尼宮），成為見證GUCCI時空的重要場所，GUCCI於 1953 年收購該建築，多年來曾成為工坊、檔案庫、展示空間，自 2021 年起成為品牌典藏之家的所在地，孕育無數重要作品，也進一步實現對於2026 早春系列的華麗構想。





▲品牌大使張凌赫、泰星Davika Hoorne（Mai）同框看秀。（圖／品牌提供）





▲ZEROBASEONE 成員章昊 。（圖／品牌提供）

為致敬發源地，這一季汲取了典藏之家與佛羅倫斯豐富歷史的影響，猶如濃縮數百年來的物質文化，從服飾材質上體現這一織品製造重鎮的影響力，不難發現筆墨更著重於義大利美學本質上，緊扣復古基調的絲綢與天鵝絨奢華運用，絲質圖騰上衣與拉高腰線的緊身褲裝、蕾絲層疊、施加水鑽與精緻刺繡，像是繁花盛開，大眾印象中熟悉的GUCCI美學終於回歸。而品牌血液中的經典符碼，貫穿整個系列的 GG Monogram成為聯繫的主題符號，單一的 G 標誌也被重新詮釋，出現在皮帶扣、鑲嵌設計以及鞋跟上，譜出日夜兼具的灑脫態度。

這一季還要把視線聚焦在首次登場的「Gucci Giglio」包款，致敬佛羅倫斯以及「giglio」（義大利語中的百合花），也是自中世紀以來象徵佛羅倫斯的花卉圖騰，採取秀後即刻販售的模式。本季也是觸感療癒的「軟包」天堂，許多適合晚宴的手拿包以低調的GG壓紋形成滿版紋理，並配上極具分量感的金鏈肩帶，成為辨識度象徵。





▲Gucci 2026 早春系列配件細節 。（圖／品牌提供）

看更多2026早春系列大秀

每年步入春夏時節，CHANEL香奈兒都會啟程來到新地標舉行度假系列大秀，此次2025/26 Cruise 度假系列選在美得如詩如畫的義大利科莫湖畔（Lake Como）旁發表，於埃斯特別墅（Villa d'Este）開啟一場心靈之旅，各種渲染早春氣息的編織包款、繽紛斜紋軟呢套裝，是本季必不可少的時髦關鍵詞。系列以義大利假期為靈感，一套白色斜紋軟呢布料腰帶套裝進行開場，點綴上細膩的亮片，隨著光線散發輕鬆自在的迪斯可氣息，完美銜接日夜。為致敬秀場，也不難發現斜紋軟呢套裝換上了別緻的赭紅、金黃與暖橙色外觀，更添歡快色彩。大量的蕾絲工藝設計，靈感即汲取自花園裡的木蘭、紫藤花、山茶花、杜鵑與夾竹桃；湖面光景則濃縮在連身洋裝上，唯美的立體花朵一層層堆疊化作肩帶，運用裸粉色和水藍色漸層呼應其中，讓人找回一絲平靜愜意。