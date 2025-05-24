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別再怪基因！默默養成「腿粗」的6個壞習慣　超過一半女生都中

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別再怪基因！90%女生小腿粗都敗在這6個壞習慣，默默養成粗狀腿

▲IVE安兪真長腿比例逆天。（圖／取自_yujin_an IG）

圖文／CTWANT

只要腿變細，整個人身材比例就會不一樣！有時候不是因為肥胖，而是日常養成的壞習慣讓腿變粗或者變形，趕快來看看想要保持修長美腿要戒掉的壞習慣有哪些？

腿粗的原因：長時間久坐不動

長時間待辦公室的上班族女性常會感覺腿腫脹、變粗，都是因久坐不動，導致血液與淋巴循環變差、代謝變慢，容易造成腿部水腫與脂肪堆積，尤其是大腿與小腿肚。建議坐半小時就起來走動順便也讓眼睛休息。

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▲孫芸芸維持好體態。（圖／取自 aimeeyunyunsun IG）

腿粗的原因：翹腳

許多女生坐下就習慣翹腳，翹起的那條腿後側神經血管會壓在另一腳上，會阻礙血液和淋巴循環的暢通、加重小腿靜脈曲張機率，甚至造成骨盆歪斜，如果習慣只翹某一邊的話，長期下來也會導致兩邊腿的粗細不一。

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▲孫芸芸腿和手臂一樣細。（圖／取自aimeeyunyunsun IG）

腿粗的原因：愛吃重鹹或高油食物

高鈉攝取會讓身體容易水腫，尤其腿部最容易浮腫，如果不靠運動、喝水來幫助身體代謝，那麼身體就會一直有著浮腫的感覺。

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▲IVE安兪真纖細大長腿令女生羨慕不已。（圖／取自_yujin_an IG，下同）

腿粗的原因：熬夜

睡眠品質差會影響荷爾蒙平衡與水腫代謝，讓下半身循環更差，容易「泡泡腿」。所以盡量要養成早睡的習慣，睡前有時間的話也可以抬腿讓腿幫助消除浮腫。

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腿粗的原因：運動後不拉筋或放鬆肌肉

運動後肌肉緊繃未放鬆，會造成肌肉塊硬實，視覺上顯得更壯。所以運動完記得要多拉筋或者幫肌肉按摩。

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腿粗的原因：經絡淤堵

除了脂肪堆積還有水腫之外，其實經絡淤堵也是導致大腿粗胖的原因，因為經絡不通氣血就會滯留在某個部位，導致肌肉鬆弛、皮膚鬆垮、細胞代謝減慢等問題，可以每天敲大腿膽經或者用瑜伽滾輪來改善。

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關鍵字：

周刊王, 腿粗, 瘦身, 習慣

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