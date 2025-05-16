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保養、防曬一次到位！夏季最新「萬能防曬」推薦

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

防曬一直以來都是不分四季的重點保養課題之一，日照光線除了會帶給肌膚各種傷害之外，也會因為各種紫外線波長的不同，對肌膚造成不同的穿透程度，使肌膚屏障受損，讓肌膚面臨不同程度的光老化及曬傷曬黑問題，因此想要保持良好的肌膚狀態，讓肌膚年齡看起來更加健康，無論室外室內都要做好防曬護理才是首要重點。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 水酷修護保濕輕感防曬露，SPF50+ PA++++，50ml，850元。

蘭芝推出水酷修護保濕輕感防曬露，是一款融合了輕感、涼感、水感三效合一的強大防曬，主打一抹肌膚如精華液般輕盈舒適無負擔，保濕水感不泛白，搭配獨家沁涼質地，讓你塗抹後立即舒緩鎮靜肌膚，內含豐富保濕成分，防曬之餘並維持全天潤澤感。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲SUQQU晶采防曬噴霧 (凪香) ，SFPF50+ PA++++，60ml，1,750元。

SUQQU首次推出的新款防曬噴霧以漢字「凪」為香氛謬斯，勾勒美好嗅覺記憶，想像隨著噴霧的清爽芳香，任思緒漫步在風平浪靜的日落沙灘，同時以SPF50+・PA++++強力抵禦紫外線，守護肌膚和髮絲，是一款有療癒香氣、強力防曬、聰明設計的萬能防曬。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲SK-II 光蘊輕透全效防曬霜 SPF 50+ / PA ++++，2,250元。

外型輕巧可愛，結合保濕、提亮、緊緻、UV 防護、妝前飾底，一抹煥亮膚色，全新配方保留SK-II 經典傳奇保養成分PITERA™，並添加 最新研發「恆璨光蘊複合精萃」成分，上妝同時保養。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 物理性美白防曬乳SPF 30★★★ (淡紫色)，2,400元。

內含洋甘菊、蘆薈等多種植物成分，幫助肌膚溫和防曬，物理性防曬，安全性高，不會滲透肌膚，具有良好保濕及亮白防護功效。

關鍵字：

防曬, 肌膚, 保濕, 美白, 防護, 東森自然美

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