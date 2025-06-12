卡地亞以珠寶美學詮釋美洲豹錶　非凡工藝彰顯雙重魅力

▲模特兒佩戴卡地亞Panthère大師工藝錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

在貞•杜桑（ Jeanne Toussaint ）的帶領下，美洲豹成為卡地亞（Cartier）的標誌性象徵，緊密連結品牌的傳奇故事，隨著時代風尚不斷演化創造驚喜，今年新錶就從Panthère大師工藝錶、立體造型的美洲豹珠寶錶、穿梭於斑馬和老虎紋路之間的Panthère de Cartier錶等三大主題創意設計，展現品牌藝術美學與精湛工藝，不論在何種場合，戴上Panthère腕錶即能展現自我風格、盡顯自信魅力。





▲卡地亞於2014年創立MAISON DES MÉTIERS D’ART， 以分享、保護和創新瀕臨失傳的珍罕工藝為使命。

大師工藝再獻驚喜

卡地亞於2014年創立MAISON DES MÉTIERS D’ART大師工藝工作坊，以分享、保護和創新瀕臨失傳的珍罕工藝為使命，集合業界優秀人才，並讓歷史傳承與先進科技相互交流，激盪出許多新火花，品牌致力保護的大師工藝可分為火的藝術、金屬藝術和構圖藝術等三大類型，火的藝術指各種類型的琺瑯工藝 ；金屬藝術為珠粒工藝、金銀絲細工；構圖藝術則是將珍木、麥稈甚至玫瑰花瓣等材質巧妙組合構成錶盤上精美圖案的細工鑲嵌。此外，品牌也積極創新，例如美鑽於面盤上輕輕顫動的「舞動」鑲鑽腕錶，即運用磁力學技術達到完美境界。





▲卡地亞MAISON DES MÉTIERS D’ART十年有成，呈獻細工鑲嵌、珠寶鑲嵌、創新「舞動」鑲鑽設計、琺瑯彩繪裝飾的精彩時計。

MAISON DES MÉTIERS D’ART大師工藝工作坊十年有成，今年再獻驚喜，推出黑色美洲豹從叢林陰影處悄然現身的Panthère大師工藝錶，卡地亞耗時3年研究開發全新工藝打造黃金葉片，先使用雷射切割出葉片，再將金柱焊接到錶盤以固定金葉，創造出層次感，緊接著將纖薄且極軟的金葉以膠水逐層固定至金柱，每一金葉都以手工折疊才能達到絕佳的反射光線效果，黑漆珍珠母貝雕刻而成的美洲豹從真金叢林中探出頭，姿態生動。





▲卡地亞Panthère大師工藝錶巧妙展現從叢林陰影悄然現身的黑色美洲豹。





▲卡地亞歷經3年研發呈現雷射切割的黃金葉片，經過3步驟組裝完成。



腕錶珠寶雙重魅力

卡地亞身為造型製錶大師，創作立體姿態的美洲豹珠寶錶Panthère Bangle，完美結合製錶與珠寶工藝，讓此傑作既是腕錶亦是珠寶，展現雙重魅力，特別採用「toi & moi」設計讓美洲豹與錶盤巧妙邂逅，呈現一端是身軀緊繃如弦並展現優美肌肉輪廓的立體霸氣美洲豹，另一端則是優雅錶盤。





▲卡地亞創作姿態靈動的美洲豹黃Ｋ金珠寶錶。

卡地亞共推出2種款式，一款是黃K金精雕細琢而成的美洲豹珠寶錶，其上點綴黑色真漆豹紋，豹眼鑲嵌沙弗萊石；奢華版則以白K金打造，從面盤到錶環以雪花式鑲嵌1103顆總重11.90克拉圓形明亮式切割鑽石，並運用品牌著名的毛皮鑲嵌工藝以金屬細絲環繞縞瑪瑙創造栩栩如生的豹紋，眼睛則點綴祖母綠，氣勢非凡。





▲珠寶工匠悉心鑲嵌沙佛萊石豹眼。

▲卡地亞美洲豹珠寶腕錶鑲1103顆總重11.90克拉美鑽。

虛實交錯魔法魅力

除了具象呈現，卡地亞猶如時間魔術師，為錶款施以魔法展現虛實交錯的美洲豹型態，推出穿梭於斑馬和老虎紋路之間的Panthere de Cartier錶，品牌大膽運用色彩、材質和對比效果，從手工塗覆、再以高溫燒製的黑色與金棕色漆藝，到全鋪鑲圓形明亮式切割鑽石和錳鋁榴石創造絢麗色彩，都由MAISON DES MÉTIERS D’ART大師工藝工作坊製作完成，風格華美。

▲卡地亞巧妙融合斑馬與老虎斑紋的Panthère de Cartier美洲豹全鋪鑲鑽石腕錶。

卡地亞同時為Panthere de Cartier系列增添玫瑰金或黃K金半鋪鑲錶款，尺寸漸變的圓形明亮式切割鑽石點綴錶鍊的各個鍊節，彷彿滴落而下的晶瑩雨露，錶圈亦鑲嵌美鑽，搭配白色面盤流露高雅氣息，無論是休閒或正式服裝都能完美搭配，伴隨品味人士度過珍貴時光。

卡地亞透過精湛的大師工藝，打造各式完美腕錶，無論何種風格穿搭或場合需求，皆能透過卡地亞腕錶增添風采並展現自我風格，即刻點此前往鑑賞傑作、收藏經典。





▲模特兒佩戴Panthère de Cartier美洲豹腕錶黃K金半鋪鑲鑽石款。