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LG商城四周年優惠滿3萬送微波爐　洗乾衣機現省2.1萬元

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記者蔡惠如／綜合報導

搶在618購物季前，LG官方線上商城推出四周年慶優惠，推出全館商品最低6折起、滿額送要價5,000元的智慧變頻微波爐、指定商品再享9折優惠等，原價破10萬元的LG WashTower AI 智控洗乾衣機，推出9萬元有找的特價，直接現省21,000元；大同3C近期也針對自家產品推出多場特賣會。

▲LG官網4周年優惠，特價最低6折起。（圖／品牌提供）

▲LG官網4周年優惠，特價最低6折起，消費滿3萬元可獲一台微波爐。（圖／品牌提供）

即起至5／25止，LG官方線上商城推出四周年慶活動，單筆消費滿3萬元，可獲價值5,290元的LG NeoChef 25公升智慧變頻微波爐；購買兩件以上指定商品，優惠價外還可再享9折，5／18前每日推出限量10張88折優惠券加碼抽獎，單筆消費滿萬元即可使用。

▲LG官網4周年優惠，特價最低6折起。（圖／品牌提供）

▲官方商城獨家限定LG WashTower AI 智控洗乾衣機雪霧白，最高現省21,000元

優惠期間選購指定商品，特價最低6折起，推薦商品包括LG WashTower AI 智控洗乾衣機（雪霧白，19公斤洗+16公斤乾，型號WD-S1916BE），原價109,000元，特價87,900元；734公升 InstaView敲敲看門中門冰球對開冰箱（型號GR-QPLC82SS）原價89,900元，特價80,910元，現省8,990 元；PuriCare AeroTower Hit 涼暖風革機（型號FS151PBJ0）原價20,900元，特價16,800元，現省4,100元。

▲LG官網4周年優惠，特價最低6折起。（圖／品牌提供）

▲LG InstaView敲敲看門中門冰球對開冰箱，入手現省8,990元。

▲LG官網4周年優惠，特價最低6折起。（圖／品牌提供）

▲LG PuriCare AeroTower Hit風革機結合涼風、暖氣與空氣清淨機功能。

大同3C今年5月也在全台舉行多場特賣會，現進入最後階段，包括台北場、雲嘉地區將在5／20結束，會場販售自家品牌優惠產品，從小家電如電風扇、除濕機、電鍋等，到大家電空調、洗衣機、液晶電視等品項都有，其中還有特別商品包括大同除濕機福利品2,990元起、電茶壺福利品490元起等。

▲LG官網4周年優惠，特價最低6折起。（圖／品牌提供）

▲大同豪華變頻冷暖(R-23DYSR/FT-23DYSR) 適用3-5坪空間，福利品特價9,900元，需依現場貨量為準。

還有特價9,900元起的變頻冷暖、下殺45折特價3,999元的40吋液晶顯示器、以及19,900元的大同洗劑自投蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R120DHW)等品項。 

關鍵字：

LG, 大同3C, 特賣會, 優惠, 家電

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