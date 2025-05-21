「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

▲超易怒星座Top 3公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安／綜合報導

每個人的地雷都不同，但可以肯定的是，有些人只要被輕輕踩到地雷便會爆炸，絲毫掩蓋不了憤怒的心情，只要不爽就要讓全天下的人知道，完全不在意撕破臉這件事，現在就公開「天生易怒星座Top 3 」，千萬別惹他們。

Top 3 天蠍座

天蠍座的地雷本身就很多，基本上只有很熟悉的人才會清楚眉角，天蠍屬於不爽就會掛在臉上，沒什麼好隱藏的，非常鮮明做自己，只要在天蠍的憤怒範圍內撒野，他們不會計較後果，就是要讓你知道嚴重性，而且不怕得罪人，天蠍一定會找機會報仇。

Top 2 牡羊座

牡羊座做事風格一直比較衝動，缺少深思熟慮的後果就是很常得罪人，而且牡羊完全沒發覺，他們常常覺得想做的事情馬上就要完成，但是開始做事以後又少了些耐心，再加上牡羊受不了豬隊友攪局，只要耽誤自己的進度，就會立刻開口，嘴巴比腦子還要快，生氣起來誰也擋不住。

Top 1 獅子座

獅子座天生脾氣剛烈，變臉也是一瞬間，雖然他們秉持著合得來就相處、合不來就散的心態處事，但是獅子在團體中卻一直要當核心人物，只要有人不聽他的，獅子乾脆就不溝通了，等到對方願意示弱再說，自己是很少低頭的。獅子的領導魅力一流，不過若是有一個比獅子還硬的人出現，那簡直是宇宙級爆炸了，難以想像後果。