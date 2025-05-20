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沒苦硬吃的三大星座！TOP 1高標準、愛挑剔　愛把簡單的事變複雜

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人生活狀態穩定、其實不需要吃苦，也能輕鬆過出美滿人生，但以下三大星座卻剛好相反，他們不甘於安逸，喜歡雞蛋裡挑骨頭，總是要做到最好才會放手，基本上是「沒苦硬吃」快來看看你有沒有上榜？

星座,個性,占卜。（圖／IG）

TOP 3：巨蟹座

原因與個性問題： 巨蟹座非常重視家庭和人際關係，他們渴望被愛和被需要，為了維護和諧的關係，他們常常委屈自己，迎合他人，即使自己感到不舒服，也會默默忍受，他們害怕衝突和爭吵，因此寧願犧牲自己的利益，也不願意傷害別人。

星座,個性,占卜。（圖／IG）

TOP 2：摩羯座

原因與個性問題： 摩羯座是典型的「工作狂」，他們有著強烈的責任感和事業心，渴望成功和認可，為了達成目標，他們可以犧牲自己的休息時間和個人生活，默默承受壓力和疲憊，他們認為吃苦是成功的必經之路，因此即使沒有必要，他們也會主動選擇挑戰和困難。

星座,個性,占卜。（圖／IG）

TOP 1：處女座

處女座追求完美、凡事要求盡善盡美，這使得他們常常對自己和他人有著過高的標準，即使事情已經做得不錯，他們還是會不斷挑剔、反省，覺得可以更好，這種完美主義傾向讓他們不自覺地給自己施加壓力，把簡單的事情複雜化，結果就是「沒事找事做，沒苦找苦吃」。

關鍵字：

星座, 個性, 占卜

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