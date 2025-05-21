安格斯12星座一周運勢5／19-5／25　牡羊自帶高光、摩羯當心家人介入感情

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



可說是自帶高光的一周，牡羊座受到金星停駐本命宮影響，近期吸引力自然外放，單身者在社群活動中容易以真誠直率的個性脫穎而出，尤其在開場對話或短訊互動中特別討喜。太陽坐落第三宮讓你的溝通能量大升級，是發展曖昧的關鍵時段。此外，閨蜜或老同事將為你帶來實質上的提醒或幫助，是難得的支持力量喔！

金牛 4.21～5.20



金牛座潛意識中植入了金星的溫柔，這周的你感情顯得低調而含蓄，單身者心動對象可能來自工作場域或舊識圈，但真正讓你動心的，往往是那些願意了解你細節的人。此時得到水星加持，能擁有理性清晰的溝通力，面對曖昧或心事時，能用恰到好處的方式表達情感，有伴侶者可展現穩定溫柔的真誠情感，讓對方卸下心防。

雙子 5.21～6.20



太陽在周間走入主宮加上金星落11宮，近期的雙子可說是人見人愛，不僅在團體、社群或活動中備受歡迎，單身者若主動參與聚會、回應久未聯絡者的邀約，情緣可能就在這裡轉動！值得注意的是火星在你的第3宮位置，需注意說話時機與分寸，對於擅長溝通、口若懸河的你而言，千萬別犯下說錯話表錯情的低級錯誤啊！

巨蟹 6.21～7.21



巨蟹座這周走進隱性沉潛期，感情與人際間適合採取「先觀察、後投入」的被動姿態，單身者易有暗戀、或與某人有內心連結的曖昧情感，此時暫時不宜表白，低調觀察更能洞悉情況。水星在人脈宮位，舊有朋友、前同事或社群圈會成為重要的交流窗口，也可能在聊天中萌生新的機會，別輕易與老朋友斷聯！

獅子 7.22～8.22



太陽在周間位移間接讓火星能量熊熊燃燒！這周獅子顯得意氣風發、氣場十足，無論走到哪都容易成為焦點。也因自信外放，單身者感情「速配」也「速斷」，想求穩求好，建議多觀察再行動。近期9宮中金星進駐，跨文化交流、旅遊對於感情特別有利，有伴者則適合安排一趟小旅行或共同學習新事物，增添兩人的互動默契。

處女 8.23～9.22



這周儼然是處女座情緒暗湧的一周。太陽落入第10宮，在工作或人前表現雖然出色，但私底下常有不安全感。單身者可能對舊情仍有牽掛，有伴者則需面對信任議題，尤其是關於金錢、責任分配等現實面，要有耐心溝通。這周壓力愈大愈需要給自己留一個可休息、獨處的自我空間，假日建議選擇遠離社交的方式充電。

天秤 9.23～10.22



這周迎來天秤座愛情運明顯上升的時間點，愛情宮位中吉星閃耀，能享受到關係中的互動美感。單身者在人際場合容易遇到讓你眼前一亮的對象，適合採取更積極的策略創造機會；有伴者則適合安排約會或儀式感的行程，讓感情重新升溫。近期其實有許多社交動能，但也容易與人因觀點不同產生爭執，聊天歸聊天，沒必要大動肝火喔！

天蠍 10.23～11.22



這周天蠍座對於情感中的真實度更為敏銳，單身者從浪漫轉向實際，開始對於模糊曖昧的關係失去耐心，更渴望能深入尋找心靈相通、真正能理解你的對象。有伴者需要注意的是責任與情緒價值，尤其是家務或金錢的分配，若沒有明確的原則，也需要有互相包容的默契，避免為生活上的瑣事反覆計較。

射手 11.23～12.21



雖然不至於粉紅泡泡飛滿天，不過這周持續受惠於金星照拂，射手戀愛感受度再次拉滿，單身者能在輕鬆、充滿樂趣的場合如音樂會、朋友聚會中活絡乾涸已久的感情運。有伴侶者感情腳步持續向前容易啟動下一階段的計畫討論，如同居、理財或共同計劃，但也可能因界線模糊引發摩擦。

摩羯 12.22～1.19



日常瑣事看似不多，但要在同一時間處理，也是非常棘手，摩羯這周湧現許多生活上的大小事情牽絆，讓你在愛情上的精力有所壓縮，單身者進展不易，彼此似乎都還在等待對方出招，感情似乎沒有過於迫切的需要；有伴者則可能從各種情感落實到現實，討論內容也將擴及到生活空間、家庭計畫等，當心因家人介入感情而有些糾結。

水瓶 1.20～2.18



平時只懂得就事論事的水瓶，在金星三宮的進駐下，近期說話變得特別有吸引力，開口哈啦兩三句，就容易讓人留下深刻印象，人際運勢十分看好。此時戀愛運強勢上升，對象可能與你頗有年齡差或是工作差距，面對與自己全然不同的對象，讓你泛起久違的悸動。有對象者，透過面對面的交流能消弭兩人的心結隔閡，趁著好天氣不妨約會出門修補感情！

雙魚 2.19～3.20



這周魚兒可以感受到自己「NOT ALONE」，藉著與老朋友的聊天或合作互動，特別能感受到溫暖，能成為疲累中的心靈支援，單身者渴望尋找歸屬，不過一切還需時間細細醞釀，有伴侶者則可能因金錢觀或消費習慣產生差異，需真誠溝通磨合。這周火星助燃下，魚兒生活節奏加快，情緒起伏較為外顯，需隨時注意健康與壓力釋放。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 難怪他們這麼受歡迎！這3星座是「暖心感謝製造機」，TOP1最重視情感連結



●反差就是萌！解鎖外在和個性差最多的星座TOP3