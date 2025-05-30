開架＋專櫃30款卸妝推薦！6種卸妝質地怎麼挑、使用方式一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

對有化妝的人來說，「卸妝」就成了保養肌膚的關鍵第一步。從挑選卸妝產品開始到卸妝手法，用錯容易導致長痘痘、閉鎖性粉刺，清潔力不夠也會堆積毛孔髒污、讓後續保養品無法吸收，反而使肌膚老化得更快。

6種卸妝產品介紹



市面上常見的卸妝產品包括了卸妝水、卸妝乳、卸妝油等等，在挑選卸妝產品前，不妨先來看看它們各自的特性、使用方式與差異，從中挑選最適合自己的產品。

1.卸妝水 Micellar Water

質地是清爽水狀，當中含有潔淨分子可吸附髒污。

使用方式：倒在化妝棉上，輕輕擦拭全臉即可，但建議後續以清水或潔面產品沖洗。

清潔力：通常較溫和，適合日常淡妝。

適用情況：敏感肌、乾肌、易長痘膚質適用。外出旅行或需要快速卸妝時也很方便。

2.卸妝凝膠 Cleansing Gel



質地清爽凝膠狀，油分少，適合不喜歡黏膩感的人。

使用方式：乾手乾臉使用，按摩後可加水乳化再沖洗，有部分產品可直接洗掉。

清潔力：中等，視產品是否含油分多寡決定卸妝力。

適用情況：油性或混合肌膚、易長痘者適合。夏季或氣候較炎熱時使用也舒適。

3.卸妝乳 Cleansing Milk



質地為乳狀，含水量高、油脂比例低。

使用方式：取適量按摩於乾臉上，再以化妝棉擦拭或溫水沖洗。

清潔力：中等，能帶走底妝與一般彩妝。

適用情況：乾性肌膚或熟齡肌膚適用。

4.卸妝油 Cleansing Oil



質地油狀，以油溶油能有效溶解彩妝。

使用方式：乾手乾臉按摩，再加水乳化，最後徹底沖洗。

清潔力：強，連防水睫毛膏、厚重底妝都能卸除。

適用情況：濃妝。乾肌、熟齡肌使用時也可兼具潤澤度。

5.卸妝膏／卸妝霜 Cleansing Balm



固體膏狀，油分濃度高。

使用方式：取適量於乾手乾臉上按摩，遇體溫融化成油，再加水乳化、沖洗。

清潔力：與卸妝油相當，能溶解防水彩妝。

適用情況：濃妝。乾肌、熟齡肌使用時也可兼具潤澤度。

6.卸妝棉／卸妝巾 Makeup Remover Wipes



設計成單張的濕巾狀，內含卸妝成分。

使用方式：取出卸妝棉／卸妝巾直接擦拭臉部。

清潔力：基本清潔力。

適用情況：外出旅行，或是特別趕時間時。

油肌、乾肌、敏感肌要怎麼挑卸妝產品？

依據膚質與妝的濃淡可以挑選不同的卸妝產品。

1.油性肌膚

油性肌膚的特徵就是出油旺盛，易長粉刺、痘痘，卸妝時應該要著重清爽、不黏膩。還可以選擇無添加礦物油與酒精或、標示不致粉刺痘的產品更好。

→日常淡妝：可使用卸妝水、卸妝凝膠，較清爽不致痘，避免過多油脂堵塞毛孔。

→濃妝／防水彩妝：可使用卸妝油或卸妝膏，才能將彩妝卸得足夠乾淨，但建議要確實乳化清潔，避免殘留油分阻塞毛孔。

2.乾性肌膚



乾性肌膚容易乾燥、緊繃，有時會脫屑，需要溫和的卸妝最好還具有保濕功能，例如含植物油、玻尿酸或神經醯胺等保濕成分的產品。

→日常淡妝：卸妝乳，帶有適度保濕力，卸完不會過度乾澀。

→濃妝／防水彩妝：可使用卸妝油或卸妝膏，強力卸妝並提供滋潤度，減少乾燥緊繃。

3.敏感性肌膚



肌膚容易泛紅、刺癢，可能對香料、酒精或某些乳化劑特別敏感。最好避免含有酒精、精油、香精，或可選擇標示有「敏弱肌適用」產品。

→日常淡妝：卸妝水（無香料無酒精）、卸妝凝膠（最好是敏弱時適用）、卸妝乳（最好是敏弱時適用），溫和並盡量減少摩擦與負擔。

→濃妝／防水彩妝：適用卸妝油，最好確保是無刺激性配方。

4.混合性肌膚



T字部位偏油，兩頰偏乾，需平衡卸妝與保濕效果。也可針對局部出油處（如T字部位）加強清潔，兩頰則選擇保濕卸妝產品。

→日常淡妝：卸妝凝膠、卸妝乳，卸妝力與溫和度都適中，不會太油或太乾。

→濃妝／防水彩妝：清爽型卸妝油，後續T字可搭配溫和洗面乳雙重清潔。

正確卸妝小技巧！



根據自己的膚質與妝容濃淡，選擇適合的卸妝產品後，還需要知道正確的卸妝步驟。

1.卸妝水、卸妝凝膠、卸妝乳、卸妝棉／巾



以水性基底或溫和乳狀為主，不需要乳化的卸妝品。

步驟1.取適量產品：卸妝水倒在化妝棉上，卸妝乳／凝膠則取適量塗抹臉部。

步驟2.溫柔擦拭或按摩：化妝棉沿肌膚紋理輕輕擦拭；乳／凝膠則用指腹按摩約30秒～1分鐘。

步驟3.洗臉：除了部分產品標榜免沖洗，其他建議後續再以清水或洗面乳清潔以保肌膚清爽。

另外，卸妝巾開封後可直接擦拭全臉，但不建議長期單用以免拉扯動作增加臉部細紋，且後續仍應使用清水或洗面產品清潔。

2.卸妝油、卸妝膏、含有油成分的卸妝凝膠



主要是含油類產品，需要乳化（乳化能將油性質地變成水溶狀態，才能帶走彩妝與髒污。沒乳化直接沖水會造成油膩殘留與清潔不完全）。

步驟1.乾手乾臉取適量產品：將產品均勻塗抹在臉部。

步驟2.按摩溶解彩妝：以指腹輕柔畫圈按摩30秒～1分鐘，尤其是鼻翼、髮際線、眼唇周圍。

步驟3.加水乳化：沾濕雙手，用溫水輕拍臉部，直到卸妝油／膏變成白色乳狀。

步驟4.持續按摩幾秒：讓乳化作用帶走更多油脂與彩妝。

步驟5.用水沖洗乾淨：確保不留油膜。

步驟6.再用洗面乳洗臉：避免毛孔殘留與致痘風險。

開架卸妝推薦

1：NIVEA卸妝水妮維雅 B5精華卸妝水-舒敏型

擁有德國科學實驗室研發的掃膚溶妝科技，深入毛孔溶解彩妝與髒污，零殘妝，秒卸淨，肌膚深呼吸。添加雙重舒敏B5精華，舒緩同時修護肌膚，穩定卸淨後的最佳狀態。

同場加映：妮維雅眼唇卸妝液



品牌卸妝首選推薦！如果你還沒試過妮維雅的卸妝，不妨從眼唇卸妝液開始，絕對不會失望。為了確保卸妝更徹底，如果有畫眼妝、唇妝，建議要使用專門的眼唇卸妝液。因爲眼妝通常色彩多，加上還有眼線、睫毛膏，單用臉部卸妝容易卸不乾淨。另一方面，眼部肌膚其實比臉部還要薄，也就來得更為脆弱。選用適合的眼部卸妝產品更能呵護眼周肌膚的好狀態。

妮維雅眼部卸妝液採用德國淨膚科技，無論眼影、眼線、睫毛膏通通不需要反覆搓揉就能秒速卸除乾淨。而且質地溫和，即使肌膚容易敏感也可以使用，卸後眼周肌膚依舊水嫩不乾澀，就算帶隱眼也可以用，完全不熏眼。系列一共有兩款。

1.極淨深層眼部卸妝液（藍瓶）：還添加維生素B7睫毛強韌配方，幫助養護睫毛並強化睫毛根部防止脫落。適合常使用睫毛膏者、擔心睫毛掉落的人。

2.極淨透亮眼部卸妝液（粉瓶）：加入維他命C眼周透亮配方，提升眼周明亮度，擊退疲憊感。適合常畫眼妝、擔心眼周暗沉色素沉澱者。

2：BIODERMA貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液

首創微分子浮吸科技（Micellar Technology），打造潔淨微分子，一抹浮吸不拉扯，輕鬆帶走彩妝、髒污微粒等，但同時不破壞天然保護膜及肌膚微生態。成分還模擬健康肌膚結構，研發DAF™肌膚仿生修護專利，加強肌膚防禦力，卸淨後舒緩、水潤、穩膚；另外採用高規格生醫級純水，無香料、酒精，敏感肌、特殊美容後也適用。

2025年舒敏高效潔膚液慶祝推出30週年，還和維多莉亞貝克漢攜手推出聯名限量版瓶身。

3：A.M Fairyland希望精萃卸妝膏

採用獨特的A醇代謝與深層油溶技術，能溶解毛孔內的油脂與粉刺，同時促進老廢角質代謝，讓肌膚告別暗沉與粗糙，重現純淨透亮的健康光彩，溫和且高效的配方適合所有膚質，清潔過程中不會引發乾燥與敏感，讓肌膚享受清潔與養護的雙重呵護。 還內含六重植物複方精油，如葡萄柚、佛手柑與檀香等，以自然的芳香舒緩身心，將每一次卸妝化為一場身心療癒的儀式。

4：ORBIS澄淨卸妝露EX

內含高達30%的植物保濕精華，帶來水嫩、無油膜感的卸妝感，更以三種胺基酸與玻尿酸，打造接近肌膚平衡的保濕基底，乾肌卸完也不會乾燥緊繃。而且手濕濕也可使用，還不需乳化，使用起來更方便。同時無油分、無酒精、無香料。

5：DHC深層卸粧油

以手工摘採西班牙青綠鮮嫩橄欖，壓榨萃取100%橄欖精華油為基底製成，親膚特性能深入毛孔徹底溶解皮脂、毛孔髒污、防水性彩粧。遇水轉為親水性，能迅速完全乳化，不必擔心有油殘留。用清水一沖即可帶走污垢，讓肌膚恢復清爽不留黏膩。也不含香料、色素、礦物油。

6：FANCL MCO速淨卸粧油

針對毛孔問題在配方中加入熟成啤酒花精華，幫助溶解毛孔角栓；搭配綠茶精華輔助細緻毛孔，進而舒緩黑頭、粉刺情形。質地近似凝露，特別採用超微細速淨技術，遇水即分散成超微細分子，所以不需要特別費心乳化，幾乎是清水一沖，就能將全臉頑固彩妝（包含睫毛膏、唇妝、不沾附口罩的持久底妝等等）徹底帶走。

7：蒂芬妮亞胺基酸深層卸妝乳

添加八種保濕胺基酸，輕盈好卸不殘留。成分含微藻胺基酸、櫻花草等植萃添加，使洗後肌膚帶有明亮光澤。含親水系超微粒子，一沖即淨零油感。

8：Bifesta碧菲絲亮澤即淨卸妝棉

Bifesta碧菲絲特即淨卸妝棉輕輕一擦就能迅速包覆融出的彩妝髒污。亮澤即淨卸妝棉除了卸妝清潔效果之外，配方中添加維他命C誘導體與柚子果實精華，在溫和卸妝的同時，也加強保濕與調整膚況的效果，幫助肌膚提亮，恢復健康光澤。

9：Biore蜜妮深層卸粧乳

瞬效極淨卸粧配方可迅速溶出彩妝與毛孔髒污。採用親膚弱酸性配方，貼近肌膚pH值，溫和不易刺激。還添加蘆薈萃取及甜菜鹼保濕成分，卸後肌膚擁有水嫩保濕感。無酒精、無皂鹼。

10：Curél珂潤潤浸保濕深層卸粧凝露

可輕易推開的凝膠狀質地，無需過度搓揉即可沖洗乾淨，不會有滑膩感，減少肌膚負擔。連難卸除的口紅、粉底等都可以徹底卸除。

11：媚比琳高效潔淨輕柔卸妝水

採用獨特的黃金比例，15%的油及85%水混合的油水雙層配方，比水更乾淨、比油更清爽。只需輕輕搖晃均勻，即可輕易卸除防曬、底妝以及眼唇部的彩妝，迅速高效。輕柔質地不刺激雙眼，還添加了維他命C精華，使肌膚保濕不乾澀、不緊繃。

12：LINLANG沙棘植萃卸妝霜

輕盈凝凍質地搭配三重轉化技術，柔軟凝凍經體溫轉化為植萃優油溶解髒污和彩妝，加水後再轉化為卸妝乳深層潔淨肌膚。採用沙棘油、荷荷芭油、酪梨油及蜂蜜萃取，卸妝同時能夠深層保濕、鎮靜肌膚，恢復皮脂平衡。加上精選精油香氣，卸妝同時完成香氛按摩，順帶舒緩身心疲憊。洗後肌膚柔嫩透亮，散發健康水潤的光澤。

13：專科超微米淨荳卸妝水

擁有Micellar Formula深層潔淨分子，如同磁鐵般輕鬆吸附彩妝、灰塵及髒污，同時擁有專科獨家保濕成分蠶絲蛋白保濕精華、雙重玻尿酸，水潤質地能輕柔延展於肌膚減少摩擦傷害，並維持長效潤澤不乾澀。特別添加日本洋甘菊與水楊酸，能溫和舒緩肌膚的痘痘粉刺狀態，讓不安穩的膚況鎮靜下來。低pH值配方，無添加酒精、色素、香料、礦物油，更溫和潔淨肌膚。

14：1028胺基酸健康淨潤卸妝乳

清爽不黏膩質地，擁有獨特淨潤溫和潔淨配方，親膚好卸。添加15種胺基酸與冰葉玻尿酸、多重植萃成分，卸妝後完美保濕、鎖住水潤。無添加香精、酒精、色素、皂鹼，質地溫和不熏眼不刺激。

15：舒特膚全效泡泡潔膚乳

專為敏弱肌研發，主打一瓶就能洗卸、修護、舒緩三效。深層清潔洗淨多餘油脂、髒污同時，連水溶性睫毛膏、粉底液、防曬乳等頑固彩妝都能輕鬆說掰掰。細緻泡泡中還含有維他命B3（菸鹼醯胺）、維他命B5（泛醇）調理皮脂、強韌肌膚屏障。搭配高保濕甘油、蘆薈配方，立即補水並提升肌膚保水度。

專櫃卸妝推薦

1：嬌蘭蘭鑽極萃氧生卸妝凝露

凝露的透明質地蘊藏角鯊烷成分，可有效捕捉親脂性分子、溫和包覆住彩妝；荷荷芭油幫助溶解並清潔髒汙及彩妝，且不帶走肌膚水分。在手指按摩下，凝露逐漸液化並融化成油，隨後接觸到水即轉變成細緻的乳狀膜，可有效去除髒汙。卸妝凝露更添加40%的護膚油，蘊含結合了流蘇石斛蘭萃取物與甜杏仁油的高營養「蘭花浸漬精萃油」，給予肌膚高潔淨力、營養與舒適感。

2：DRUNK ELEPHANT醉象瑪魯拉保濕洗卸潔顏乳

蘊含超強滋養能力的瑪魯拉果油與1%燕麥萃取物，能舒緩滋潤肌膚、平衡調節肌膚油脂。超溫和的界面活性劑能有效去除雜質髒污，即使是眼部肌膚也能溫和洗淨，有效深層潤澤保濕肌膚。

3：KOSE高絲雪肌精澄白薏透潔顏油

採用瑩透煥亮配方，除了含有滋潤的洗淨成分之外，還添加了三種高濃度和漢植物油（薏仁油、胡麻油、紅花油），能有效去除彩妝、髒汙，並防止肌膚變得粗糙。沒有磨擦感的溫和觸感輕輕包覆肌膚，輕鬆就能沖洗乾淨。洗後肌膚不黏膩。而且因應許多人種睫毛的卸妝需求，特別挑選連嫁接睫毛者都可以使用的成分。

4：PAUL & JOE橄欖卸妝凝膠

水潤凝膠質地中含有高效潔淨因子與肥皂草萃取能迅速溶解彩妝與污垢，並輕鬆帶走所有殘留。還添加富含多酚的迷迭香花水、玻尿酸、橄欖精華油等等，潔淨同時並保持水分不流失。清新淡雅的橄欖油香氛更帶來清新和愉悅的卸妝感受。

5：LANEIGE蘭芝完美新生賦活潔顏油

洗卸合一的雙效賦活潔顏油。卸妝油質地可先在乾燥的肌膚上按摩融化彩妝，其中獨家的Micellar智慧淨膚賦活科技™可以吸附並融化肌膚不同結構中的彩妝髒汙粒子，加水乳化後即轉化為綿密細緻的微米胺基酸潔顏泡沫，溫和並深層清潔洗淨帶走肌膚彩妝、髒污及油脂。內含五重精華植萃油（荷荷巴油、月見草油、綠茶籽油、馬魯拉果油及摩洛哥堅果油），卸妝同時舒緩滋養肌膚。

6：EVE LOM全能深層潔淨膠囊

將EVE LOM最經典的卸妝霜封存於獨特可分解的環保膠囊包裝中，用量精準、攜帶方便。一次一顆輕鬆卸除臉部殘妝，使用後肌膚柔軟細緻，依舊保水潤澤。

7：shu uemura植村秀黑米精萃潔顏油

主打針對油肌和混合肌設計。添加日本黑碳精華以及黑米萃取。黑碳精華擁有優異的油脂吸附效果，黑米蘊含豐富胺基酸成分能維持肌膚健康保水度。另外搭配微量水楊酸與果酸幫助毛孔與黑頭遠離。輕盈的保濕水感質地，溫和將埋藏肌膚深處的彩妝卸得極度乾淨，卸妝過程中還可聞到檜木的療癒清香。

8：Bobbi Brown超輕水感茉莉淨妝油

內含三款植物油，包括白芒花籽油幫助肌膚柔嫩健康、瓊崖海棠油深層滋養肌膚、山茶花油幫助肌膚穩定與增加彈力，潤澤肌膚更升級。水感質地一沖即淨，溫和潔膚不油膩，只留清爽水嫩感。

9：Darphin朵法金緻再生花梨木卸妝膏

含馬魯拉果油與花梨木精油、鼠尾草精油、依蘭依蘭精油，一次結合卸妝、潔膚、精油按摩三重功效。徹底潔淨，洗後完全不緊繃，更摸得到肌膚滑嫩細緻，讓每個毛孔都自在呼吸，每次的洗臉時光都是釋放身心壓力的療癒享受。

10：ELEMIS海洋膠原精油卸妝膏

ELEMIS將明星修護成分海洋膠原，搭配獨家比例調和的琉璃苣油、接骨木籽油、蒂美茄油，以及薰衣草和洋甘菊精油的舒服香氣，打造成海洋膠原精油卸妝膏。

還運用三合一乳化科技，讓卸妝、清潔、養膚一次完成。獨特的空氣膏體能迅速溶解彩妝與油脂，深入毛孔潔淨同時不帶走肌膚水分，留下柔嫩潤澤的觸感。

同場加映：2025年限定甜慾黑櫻桃香味



ELEMIS海洋膠原精油卸妝膏推出2025年度限定香氛－甜慾黑櫻桃。延續無花果限定熱潮，這次的靈感源自午後的甜點時光。

香氣融合黑櫻桃的濃郁果香、香草的柔甜與杏仁的奶香，堆疊出多層次療癒香味，打造每日專屬的卸妝SPA時光。

11：AHRES梅炭淨膚卸妝膏

採用種植於和歌山縣紀州的頂級品種南高梅，將製作梅酒的副產品梅子果核炭化，藉由高效吸附髒污的清潔力打造純淨的潔膚產品。低摩擦力的質地輕輕一抹就化開，能快速溶解彩妝不拉扯肌膚，結合清酒酒糟萃取、米糠油、胺基酸的獨家Bio Amino Oil Cleaning™胺基賦活配方，清潔同時保保持肌膚水分。洗卸合一的高度潔淨感，使用後肌膚不會乾燥緊繃，適合所有的膚質使用。

12：L'OCCITANE歐舒丹乳油木橙花淨透潔膚水

清爽的潔膚水富含乳油木精萃、橙花純露及向日葵籽油，輕輕畫圓擦拭臉部即可卸除難卸彩妝和肌膚髒汙，簡單實現清透柔軟的完美素顏。清爽無酒精配方，敏弱肌膚也適用，放鬆舒緩的橙花香氛不只清潔肌膚還能揮別整日的疲憊。

13：RMK W修護卸妝膏

以固態蠟鎖住液體油。推開凝膏時只需稍微施加力道，就會融化成滑潤的液體油。能輕易在肌膚上滑順延展，同時溶解彩妝，無摩擦感就能輕柔浮出污垢並且迅速卸妝。兼具賦予肌膚水嫩潤澤的保濕效果和給予肌膚柔潤的柔膚成分，洗淨後滋潤保濕。混合具有八種精油調製出柑橘花香的香氛。卸妝時能感受層次豐富的混合香調，讓潔膚成為舒適放鬆的時光。

14：COCOCHI AG極緻奢養卸妝膏

AG極緻奢養卸妝膏僅含12種極簡成分，溫和質地適合全膚質使用，並透過三態臨界乳化技術，剛取出為膏狀質地，以高濃度食用級天然紅花籽油為基底，觸膚即溶為絲滑的油狀，能深度清潔毛孔中的油污和殘妝，最後以溫水清洗時則轉為乳狀質地。輕鬆卸除全臉彩妝，為肌膚帶來清新舒適的感受。更添加梅果萃取、洛神花萃取及維他命E等成分，讓肌膚從清潔開始就備受呵護。

15：KANEBO舒顏盈潤卸妝凝霜

以絹豆腐柔軟質地為發想，採用膜力卸妝技術讓質地接觸肌膚立即化開爲柔滑薄膜，輕滑即可將油劑從美容液凝膠釋放出來，極速吸附彩妝污垢，不需乳化即可快速卸妝，讓卸妝零費力。沖洗後，肌膚不會有黏膩感，被內含的保濕成分，例如優格萃取、維生素E藥蜀葵根萃取、茯苓萃取等包覆，呈現保養後的水嫩、明亮。還帶有獨家茶花香氣，讓人沉醉在卸妝時刻。

16：香緹卡五月玫瑰卸妝水



五月玫瑰卸妝水以五月玫瑰精萃為基底，搭配舒緩植萃配方，包括帶來肌膚舒緩力的金盞花純露、深層潤澤效能的睡蓮精萃，以及滿載抗氧能量的蓮花精萃，在輕柔卸除彩妝與雜質的同時一併呵護肌膚屏障，安撫敏弱肌。

配合五月玫瑰的淡雅香氛，從日常保養的第一步驟就能增添儀式感，讓肌膚回歸平衡與純粹。

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