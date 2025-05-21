人間芭比Somi現身台北101美翻！笑曝「狂喝珍奶」還去行天宮祈福

記者鮑璿安／台北報導

戶外品牌The North Face 台北101門市正式擴大升級，今（21日）請到韓星Somi特別來台出席，面對現場守候的粉絲們，她展現十足的親民風範，不斷秀中文寵粉，也俏皮透露自己這次來台灣每一餐都有喝奶茶，笑說：「已經是第五杯了，喝的有點多對吧！」





▲Somi 這次身穿UE系列灰橄欖綠黑色吊帶長洋裝，搭配Hedgehog 刺猬防水徒步鞋帥氣現身。（圖／記者鮑璿安攝）



Somi 這次身穿UE系列灰橄欖綠黑色吊帶長洋裝，搭配Hedgehog 刺猬防水徒步鞋帥氣現身，她很喜歡今天的穿搭，甚至開心轉圈秀出服裝細節並表示：「我今天穿的服裝是新款，輕鬆舒服、流汗也會很快乾，而且非常可愛！」她也大讚新門市的風格，用中文喊出「The North Face 漂亮」，認為帥氣又有運動的感覺。Somi這次來台停留至少三天兩夜，她透露自己有去行天宮祈福，希望自己的願望都能夠實現，才剛說完又貼心幫周圍的粉絲簽名圓夢，完成他們的願望。





▲全新的北面101門市設計靈感致敬台灣自然風貌 。（圖／品牌提供）

全新的北面101門市設計靈感致敬台灣自然風貌，店裝意象融合「竹、林、山、石」元素，內中央設置以玉山山形為靈感的動態展示裝置，處處展現戶外與街頭的新意。作為全台產品線最完整的據點，門市除了引進2025 春夏系列，並推出更豐富完整的 Urban Exploration（UE）系列新作，作為搶先獨賣款。本次「夏日風行」為主題打造一系列機能單品，融合層次拼接剪裁，像是輕量口袋短褲與短裙、防風外套等單品，彰顯潮流設計感。





▲李洙赫擔任Dolce&Gabbana BELLAVITA 寶麗廣塲旗艦店開幕活動嘉賓 。（圖／品牌提供）





▲李洙赫來台心情相當好 。（圖／記者黃克翔攝）

最近不斷有韓星來台，不久前男星李洙赫擔任Dolce&Gabbana BELLAVITA 寶麗廣塲旗艦店開幕活動嘉賓，在記者會這天選擇深色系造型，身穿品牌標誌性設計的大劍領休閒西裝，展現他獨有一貫的奢華風格。