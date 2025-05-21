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夏普發表98吋QLED電視7月登台　售價20萬元有找

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▲夏普新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

▲夏普新品發表會，公開旗下最新款98吋電視。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏普SHARP今（5／21）在台舉行年度新品發表會，推出67件囊括大小家電、美容品項與首度登場的電子鎖新品，其中包括旗下AQUOS QLED與XLED高階款與旗艦款75吋以上大螢幕，最大98吋QLED預計7月上市，售價不到20萬元，此外也針對目前居住空間有限的小家庭，推出具有彈性的設計，包括四機一體空調與薄度僅63公分的冰箱新品。

▲夏普新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

針對大電視趨勢，夏普新推AQUOS 98吋QLED顯示器4T-C98HN7000X，內建AI Karaoke功能，能自動消除人聲並自由調整帶唱聲量，提供KTV娛樂，並搭載4K Living Camera，支援子母畫面與動態追蹤，讓用戶可跟著運動教練練瑜伽、做有氧運動，預計7月在台上市。

▲夏普新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

另針對小宅趨勢，夏普推出一對二、一對三分離式冷氣，尊爵系列PCI自動除菌離子變頻空調融合冷氣、暖氣、除濕、空氣淨化四機一體設計，搭載日本高濃度自動除菌離子技術與R32新環保冷媒，並主打日式極簡美學外型，適合各風格空間安裝。也推出新款僅有63公分薄度的左右開冰箱，能配合有限制的空間使用，其薄度與流理台幾乎相同，方便使用者安裝與設計。

▲夏普新品發表會。（圖／品牌提供）

▲夏普新品發表會。（圖／品牌提供）

在小宅廚房成為主流的當下，惠而浦近期推出「COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐」，主打氣炸、蒸煮、微波等8種烹調功能整合於一機，並首次主打美型色彩設計，鎖定重視空間風格的年輕族群，於募資預購期間銷量突破700萬元，顯示走向精緻與整合的多功能家電漸成顯學。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

「COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐」主打將微波、氣炸、烘烤與蒸煮等功能整併，不僅節省廚房空間，也省下個別採購設備的成本與。針對料理過程中不同溫度控制的需求，機體支援上下火獨立控溫，適合需要掌握上色或熟度的料理者使用；同時配備惠而浦自家的Zen Inverter變頻技術，在維持穩定火力之餘，也能達到節能效果，官方表示可降低約三成電力使用。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

機身內腔採用不鏽鋼無塗層材質，強調清潔與食安考量；除氣炸籃外的其他配件皆可使用微波功能，降低使用限制。外觀方面提供「大地棕」與「雲霧白」兩種顏色，設計走簡約路線，適合融入現代小宅或租屋族的空間設計中。

COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐32公升容量，售價31,900元；26公升售價24,900元，即日起至8／31止購買任一機型，可獲贈市值1,580元的Le Creuset瓷器義麵盤。

關鍵字：

家電, 新品發表, 智慧廚房, 小宅趨勢, 多功能设备

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