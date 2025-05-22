調查：過6成消費者買二手貨　「原價5折賣」價格最誘人





▲東方線上公布最新二手市場調查，表示全球經濟動盪讓許多消費者願意嘗試二手商品。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在全球經濟不穩定與進口商品成本上升的雙重壓力下，根據調查公司東方線上今（5／22）公布的最新消費者調查，台灣已有超過62.8%消費者曾購買過二手商品。主因就是為了省錢，且環保與物盡其用理念推波助瀾下，消費者的購物行為正悄悄改變，「二手消費」正逐步走向主流趨勢。

依據東方線上針對二手市場最新調查顯示，「價格便宜」仍是推動二手消費的首要原因，高達76.1%的受訪者表示，價格是願意購買二手商品的主因。此外「沒有一定要使用新品」（61.9%）與「環保、不浪費」（47.5%）也是重要考量。這樣的消費觀念，特別受到30歲至40歲中生代青睞，是二手市場的主要客群。

其中最受歡迎的二手品項為書籍，無論是考慮購買或實際購買，書籍都高居榜首。其次則是衣物、家具與汽機車等耐用品。年齡分布上，年輕族群傾向選擇衣物與數位商品，40歲以上族群則偏好汽車、家具等實用性高的品項。

儘管整體接受度提升，但仍有約35%的消費者對二手商品持保留態度，主要來自於對衛生與品質的疑慮。包括「擔心前手使用過的痕跡」，或「無法確認商品來源」與清潔狀況等。這些疑慮也凸顯出業者若要擴大二手市場，需在商品保證、清潔流程與信任建立上做出更多努力。

二手市場的價格在「五折」範圍是最能促使購買的誘因，尤其對於汽車、家電等高單價商品，五折被視為合理範圍，可作為消費者自行轉賣的參考，但價格過低反而會引發品質疑慮；日常消耗品則需壓低至三折以下才具有吸引力。

東方線上指出，未來二手消費的成長潛力仍相當可觀，根據調查有65%的消費者表示未來會「越買越多」，其中超過一半（57%）願意重複購買相同商品，78%則考慮拓展至其他品項，反映出二手消費已不再是少數人的選擇，而是逐漸成為一種新的生活風格與消費選項。消費者對二手商品的期待不再僅止於便宜，更多人也在乎品質與實用價值。