fb ig video ETtoday search mobile

調查：過6成消費者買二手貨　「原價5折賣」價格最誘人

>

▲東方線上二手市場調查。（圖／業者提供）

▲東方線上公布最新二手市場調查，表示全球經濟動盪讓許多消費者願意嘗試二手商品。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在全球經濟不穩定與進口商品成本上升的雙重壓力下，根據調查公司東方線上今（5／22）公布的最新消費者調查，台灣已有超過62.8%消費者曾購買過二手商品。主因就是為了省錢，且環保與物盡其用理念推波助瀾下，消費者的購物行為正悄悄改變，「二手消費」正逐步走向主流趨勢。

▲東方線上二手市場調查。（圖／業者提供）

依據東方線上針對二手市場最新調查顯示，「價格便宜」仍是推動二手消費的首要原因，高達76.1%的受訪者表示，價格是願意購買二手商品的主因。此外「沒有一定要使用新品」（61.9%）與「環保、不浪費」（47.5%）也是重要考量。這樣的消費觀念，特別受到30歲至40歲中生代青睞，是二手市場的主要客群。

▲東方線上二手市場調查。（圖／業者提供）

▲東方線上二手市場調查。（圖／業者提供）

其中最受歡迎的二手品項為書籍，無論是考慮購買或實際購買，書籍都高居榜首。其次則是衣物、家具與汽機車等耐用品。年齡分布上，年輕族群傾向選擇衣物與數位商品，40歲以上族群則偏好汽車、家具等實用性高的品項。

儘管整體接受度提升，但仍有約35%的消費者對二手商品持保留態度，主要來自於對衛生與品質的疑慮。包括「擔心前手使用過的痕跡」，或「無法確認商品來源」與清潔狀況等。這些疑慮也凸顯出業者若要擴大二手市場，需在商品保證、清潔流程與信任建立上做出更多努力。

▲東方線上二手市場調查。（圖／業者提供）

二手市場的價格在「五折」範圍是最能促使購買的誘因，尤其對於汽車、家電等高單價商品，五折被視為合理範圍，可作為消費者自行轉賣的參考，但價格過低反而會引發品質疑慮；日常消耗品則需壓低至三折以下才具有吸引力。

▲東方線上二手市場調查。（圖／業者提供）

東方線上指出，未來二手消費的成長潛力仍相當可觀，根據調查有65%的消費者表示未來會「越買越多」，其中超過一半（57%）願意重複購買相同商品，78%則考慮拓展至其他品項，反映出二手消費已不再是少數人的選擇，而是逐漸成為一種新的生活風格與消費選項。消費者對二手商品的期待不再僅止於便宜，更多人也在乎品質與實用價值。

關鍵字：

消費趨勢, 二手市場, 中生代, 價格便宜, 環保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這你跟我說90歲？】昆凌爺爺鐵餅再摘金！突被問周杰倫球技吐3字

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

舒淇抵達坎城鬆弛感私服引熱議！「拎29萬BV編織包」藏不住女神仙氣

舒淇抵達坎城鬆弛感私服引熱議！「拎29萬BV編織包」藏不住女神仙氣

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

下顎線怎麼練？每天3分鐘連做7天立刻有感　零成本瘦臉法懶人輕鬆入門 安格斯12星座一周運勢5／19-5／25　牡羊自帶高光、摩羯當心家人介入感情 沒苦硬吃的三大星座！TOP 1高標準、愛挑剔　愛把簡單的事變複雜 高允貞又美又會演！零贅肉身材靠日常3個習慣　小腹、厚背肉瘦一圈 愛馬仕珍奶吊飾好可愛！petit h台中展　逾334萬元河馬懶骨頭腳掌很貴氣 劉宇寧《折腰》7金句：雖然我處於弱勢，但也絕不能聽天由命 不花錢也能有幸福感的5撇步　2分鐘內改變壞心情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面